الأربعاء, 14 يناير 2026
الأسواق

سهم "معادن" يقود "تاسي" إلى أطول سلسلة ارتفاع يومية في 3 أسابيع

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد من الرياض
الاثنين 12 يناير 2026 17:57 |1 دقائق قراءة
ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة في أطول سلسلة منذ 3 أسابيع لتعزز مستوياتها عند أعلى مستوى في شهر، بدعم من معظم الشركات على رأسها "معادن"، فيما قفزت قيم التداول 82% مسجلة 5.1 مليار ريال.

جاء الإغلاق عند 10745 نقطة رابحا 1.3%، مواصلا "تاسي" زخمه الإيجابي مواصلا تفوقه على المتوسطات، ليصبح أعلى من متوسط أداءه في شهر وفي 50 يوم.

أشير في التحليل الأسبوعي الأخير، إلى ميل السوق نحو التداول في نطاق عرضي غالبا بين 10400 و10700 نقطة، إلى حين ظهور أمر يكسر ذلك المسار المحتمل.

المستويات الحالية وحتى 10830 نقطة، منطقة مقاومة قد يتزايد معها الضغوط البيعية خاصة مع سلسلة الارتفاع السريعة لـ"تاسي" بمكاسب تجاوزت 400 نقطة، مالم تظهر الشركات نتائج مالية تفوق التوقعات.

إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للربع الرابع، تلعب دوريا جوهريا في تحركات الأسهم، مع ظهور نتائج أعمال "إكسترا" و"تسهيل" دون التوقعات دفع بالسهمين للتراجع بنحو 2% لكل منهما.

على صعيد القطاعات، ارتفعت جميع القطاعات تصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بـ3.6%، فيما كان "المرافق العامة" الأقل ارتفاعا بـ0.03%، فيما كان الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة مليار ريال.

