الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 26 نوفمبر 2025 | 5 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.94
(-2.19%) -0.20
مجموعة تداول السعودية القابضة173
(-0.23%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين122
(0.58%) 0.70
شركة الخدمات التجارية العربية118
(0.25%) 0.30
شركة دراية المالية5.5
(0.55%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب34.04
(-2.58%) -0.90
البنك العربي الوطني22.13
(0.87%) 0.19
شركة موبي الصناعية11.5
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.52
(1.87%) 0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.04
(-1.61%) -0.36
بنك البلاد26.26
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل11.77
(-0.42%) -0.05
شركة المنجم للأغذية54.3
(0.56%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.18
(1.75%) 0.21
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.75
(0.45%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.8
(-0.17%) -0.20
شركة الحمادي القابضة29.12
(-0.61%) -0.18
شركة الوطنية للتأمين13.43
(-1.83%) -0.25
أرامكو السعودية24.53
(-0.16%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية17.71
(-2.10%) -0.38
البنك الأهلي السعودي36.64
(-0.27%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.68
(0.79%) 0.24
الأسواق

ارتفع سهم شركة "شاومي" الصينية، المتخصصة في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، خلال تعاملات الثلاثاء ليسجّل أكبر صعود يومي له فيما يقرب من 7 أشهر، بعدما كشف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لي جون عن شراء كمية جديدة من الأسهم في السوق المفتوحة.

صعد السهم 5.8% ليصل إلى 40.9 دولار هونج كونجي، متجهاً نحو أكبر مكسب يومي منذ 2 مايو، وملامساً أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، كما جاء السهم في المركز الثاني بين أكبر الرابحين على مؤشر "هانج سنج"، الذي ارتفع بدوره بنسبة 1%.

شراء داخلي يعزّز الثقة

أوضحت "شاومي" أن لي جون اشترى 2.6 مليون سهم من الفئة (ب) في السوق المفتوحة في 24 نوفمبر، بمتوسط سعر 38.58 دولار هونج كونجي للسهم، في خطوة تعكس ثقته في آفاق الشركة وإمكانات نموها.

وبحسب الشركة، يمتلك لي جون بعد الصفقة 4.063 مليون سهم من الفئة (أ)، و1.993 مليون سهم من الفئة (ب)، وهو ما يمثل 23.26% من إجمالي الأسهم المصدرة.

منذ بداية العام، ارتفع سهم "شاومي" بنسبة 17.5%، بينما صعد مؤشر "هانج سنج للتكنولوجيا" بنسبة 26.4%.

التعريفات
شاوميهواتف ذكيةأسهم آسيا
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية