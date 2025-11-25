ارتفع سهم شركة " شاومي " الصينية، المتخصصة في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، خلال تعاملات الثلاثاء ليسجّل أكبر صعود يومي له فيما يقرب من 7 أشهر، بعدما كشف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لي جون عن شراء كمية جديدة من الأسهم في السوق المفتوحة.

صعد السهم 5.8% ليصل إلى 40.9 دولار هونج كونجي، متجهاً نحو أكبر مكسب يومي منذ 2 مايو، وملامساً أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، كما جاء السهم في المركز الثاني بين أكبر الرابحين على مؤشر "هانج سنج"، الذي ارتفع بدوره بنسبة 1%.

شراء داخلي يعزّز الثقة

أوضحت "شاومي" أن لي جون اشترى 2.6 مليون سهم من الفئة (ب) في السوق المفتوحة في 24 نوفمبر، بمتوسط سعر 38.58 دولار هونج كونجي للسهم، في خطوة تعكس ثقته في آفاق الشركة وإمكانات نموها.

وبحسب الشركة، يمتلك لي جون بعد الصفقة 4.063 مليون سهم من الفئة (أ)، و1.993 مليون سهم من الفئة (ب)، وهو ما يمثل 23.26% من إجمالي الأسهم المصدرة.

منذ بداية العام، ارتفع سهم "شاومي" بنسبة 17.5%، بينما صعد مؤشر "هانج سنج للتكنولوجيا" بنسبة 26.4%.