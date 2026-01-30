سلوك المستثمرين في آسيا يطلق إنذاراً حول الذهب.. هل بلغ ذروته؟

يضخ مستثمرون في آسيا مبالغ قياسية في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، ما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عمّا إذا كانت موجة الصعود القوية في المعدن النفيس تقترب من بلوغ ذروتها.

جذبت صناديق المؤشرات المتداولة للمعادن النفيسة المدرجة في المنطقة صافي تدفقات بقيمة 7.1 مليارات دولار خلال يناير، حيث سجل عدد منها أكبر تدفقات رأسمالية في تاريخها، حسبما أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ".

سجّلت الصناديق المدرجة في الصين، والتي تستهدف المستثمرين الأفراد، أكبر المكاسب، إذ استقطب صندوق "هوان ييفو جولد إي تي إف" ( Huaan Yifu Gold ETF ) وحده نحو 1.9 مليار دولار.

قفز الأسعار بنسبة 20%

قفزت أسعار الذهب بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 20% منذ بداية يناير، رغم تسجيله تراجعاً يوم الجمعة.

غالباً ما يُعتبر الاندفاع القوي للمستثمرين الأفراد نحو الشراء مؤشراً على بلوغ موجة الصعود مراحلها المتأخرة، وعلامة تحذير من أن الأصل الاستثماري قد تجاوز قيمته العادلة.

قال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة "فانتادج بوينت أسيت مانجمنت" (Vantage Point Asset Management)، ومقرها سنغافورة :"كنا من كبار المتفائلين بالذهب خلال هذه الدورة" سواء عبر شراء أسهم شركات تعدين الذهب أو صناديق المؤشرات المتداولة. "ومع ذلك، فقد اتسمت حركة الأسعار الأخيرة بالتسارع والاندفاع العاطفي والنمط غير الخطي، وهي إشارة تحذيرية بأن الاتجاه الصعودي بات ممتداً بشكل مفرط من منظور تكتيكي".

مشتريات البنوك المركزية

يعزى الصعود المحموم للذهب إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة فعلياً بالسبائك.ارتفع إجمالي حيازات الصناديق المدعومة بالذهب في جميع أشهر العام الماضي باستثناء شهر مايو، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

كما استفادت المعادن النفيسة من تحوّل المستثمرين بعيداً عن الدولار، في ظل السياسات الأميركية غير المتوقعة وتزايد النزعة الانعزالية للولايات المتحدة.

في خضم مؤشرات تحذيرية أخرى، ارتفع مؤشر القوة النسبية للذهب إلى نحو 90، متجاوزاً مستوى 70 الذي يُعدّ عادةً إشارة إلى أن التصحيح السعري بات وشيكاً.

توقعات مجلس الذهب العالمي لعام 2026

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير توقعاته لعام 2026 الصادر الشهر الماضي، إن نجاح السياسات التي تنتهجها إدارة دونالد ترمب قد يؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي، ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع ويعزز قوة الدولار الأميركي، الأمر الذي قد يضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض.

أظهرت بيانات "بلومبرغ" أن من بين الصناديق الأخرى المدرجة في الصين التي سجلت تدفقات كبيرة خلال يناير، استقطب صندوق "تشاينا إيه إم سي غولد إي تي إف" (ChinaAMC Gold ETF) نحو 420 مليون دولار، فيما جذب صندوق "جي إف شنغهاي غولد إي تي إف" ( GF Shanghai Gold ETF ) نحو 191.4 مليون دولار، وكلاهما في طريقه لتسجيل مستويات قياسية.

صناديق الفضة الآسيوية تتجه للرقم القياسي

في سياق متصل، تتجه بعض صناديق المؤشرات المتداولة الآسيوية التي تركز على الفضة نحو تسجيل تدفقات نقدية شهرية قياسية.

استقطب صندوق "كودِكس سيلفر فيوتشرز سبيشال أسيت كلاس إي تي إف" (Samsung KODEX Silver Futures Special Asset ETF) المدرج في كوريا الجنوبية، صافي تدفقات نقدية بقيمة 231.6 مليون دولار خلال شهر يناير؛ ليمضي هو الآخر نحو تسجيل مستوى قياسي جديد.

إيقاف طلبات الشراء الجديدة

في إشارة أخرى على الطلب المحموم، علّق الصندوق الوحيد المتخصص بالكامل في الفضة في الصين، "يو بي إس إس دي آي سي سيلفر فيوتشرز فَند إل أو إف " (UBS SDIC Silver Futures Fund LOF)، الاكتتابات يوم الأربعاء، وأوقف التداول يوم الجمعة، بعدما أدت التدفقات الضخمة إلى تداول وثائق الصندوق بعلاوة مرتفعة مقارنة بقيمة أصوله الأساسية.

تتأهب شركات إدارة الأصول لمواكبة الطلب المتنامي على صناديق الذهب المتداولة عبر طرح أدوات استثمارية جديدة في الأسواق، حسب "بلومبرغ إنتليجنس".

التوسع في صناديق الذهب في هونج كونج

كتبت المحللتان ريبيكا سين وميشيل ليونج في مذكرة بحثية: "من المرجح أن يعمل مُصدرو صناديق المؤشرات المتداولة على استثمار الزخم الشرائي للأصول التي تعد ملاذاً آمناً، عبر التوسع في طرح الصناديق المرتبطة بالذهب".

وأضافتا: "تشهد هونج كونج، التي توفر أدوات تشمل صناديق التتبع الفعلي للذهب منخفضة التكلفة، والعقود المستقبلية ذات الرافعة المالية، وأسهم شركات التعدين، إدراج صندوقين جديدين هذا الأسبوع، في إطار سعيها لتعزيز موقعها لتداول الذهب".