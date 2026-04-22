سعر بيتكوين يصعد بدعم التفاؤل بتمديد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران





قفز سعر بيتكوين إلى جانب الأسهم يوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى في 11 أسبوعاً، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران، مما عزز ثقة الأسواق.

ارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 3.6%، متجاوزة لفترة وجيزة مستوى 78400 دولار، وهو أعلى سعر لها منذ 3 فبراير. وكانت تُتداول قرب 78 ألف دولار عند الساعة 6:40 صباحاً في لندن. كما تقدمت عملات مشفرة أخرى، مع صعود إيثر بما يصل إلى 3.8%.

قال بول هوارد، المدير الأول لدى صانع السوق "وينسنت" (Wincent): "لا يزال الاتجاه قريب الأجل لبتكوين يعتمد بدرجة كبيرة على التطورات في المشهدين الاقتصادي الكلي والجيوسياسي. في غياب محفز خارجي واضح، من المرجح أن ينظر المتداولون الذين يركزون على بناء مراكزهم حول ظروف منخفضة التقلب إلى منطقة 72 ألف دولار باعتبارها نطاق دعم رئيسياً، مع تقييد الصعود بسقف مقاومة محتمل وجني أرباح حول 79 ألف دولار".

صعدت أيضاً عقود مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 0.5%، بينما هبط خام "برنت" 1.8% إلى أقل من 97 دولاراً للبرميل.

صمود بيتكوين وسط حرب إيران

صمدت بيتكوين أمام الحرب مع إيران بصورة أفضل من كثير من الأصول، بما في ذلك الذهب، الملاذ الآمن التقليدي. فقد تراجع المعدن النفيس بنحو 10% منذ 27 فبراير، بينما ارتفعت بتكوين بأكثر من 15% خلال الفترة نفسها.

قالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في "أوربت ماركتس" (Orbit Markets): "سادت العملات المشفرة حالة صعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ كثيراً ما تجاهلت الأخبار السيئة وصعدت على وقع الأخبار الجيدة. ينبغي أن يظل مستوى 75000 دولار دعماً قوياً من هنا، ومن شأن اختراق واضح فوق 80 ألف دولار أن يفتح المجال لمزيد كبير من الصعود".

منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، ظلت بتكوين تتداول إلى حد كبير بين 65 ألف و70 ألف دولار. كان نمط الاستقرار هذا بمنزلة هدنة من أشهر من التراجعات التي فقدت خلالها العملة نحو 40% من قيمتها من ذروتها البالغة 126 ألف دولار في أكتوبر، عندما دفعت موجة بيع حادة أسواق العملات المشفرة إلى دوامة هبوط.

في الأسابيع الأخيرة، عادت التدفقات إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة. سجلت الصناديق الـ13 أكثر من 250 مليون دولار من صافي التدفقات الداخلة حتى الآن هذا الأسبوع، بعدما ضخ المستثمرون 996.4 مليون دولار في الصناديق الأسبوع الماضي.