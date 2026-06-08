سعر بيتكوين يستقر بعد كسر حاجز 60 ألف دولار





استقرت بيتكوين خلال التعاملات في آسيا اليوم الإثنين، بعدما هبطت دون مستوى 60 ألف دولار في أواخر الأسبوع الماضي، في وقت لمح فيه رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي" (Strategy) مايكل سايلور إلى تنفيذ عمليات شراء إضافية.

وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم بما يصل إلى 3.8% لتقترب من 64200 دولار، قبل أن تُتداول قرب 63 ألف دولار بحلول منتصف النهار في سنغافورة. كما صعدت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 3% إلى نحو 1680 دولاراً.

تراجع بيتكوين

كانت بتكوين قد تراجعت بما يصل إلى 7% إلى 59101 دولار الجمعة الماضية خلال تعاملات نيويورك، لتنخفض دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية جديدة في عام 2024. وأسهم إفصاح شركة "ستراتيجي" عن بيع كمية محدودة من بتكوين، في أول عملية بيع منذ 2022، في تراجع العملة 18% خلال الأسبوع الماضي، إذ قوض ذلك الرواية السائدة بأن شركة الخزانة المتخصصة في الأصول الرقمية لن تبيع حيازاتها مطلقاً.

وساعد منشور لسايلور على وسائل التواصل الاجتماعي، ألمح فيه إلى أن "ستراتيجي" قد تعلن عن مزيد من مشتريات بتكوين، في تهدئة مخاوف السوق.

قال في منشور على منصة "إكس": "إنه وقت جيد لإضافة المزيد من نقاط الشراء."

أوضح ريتشارد غالفين، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة "دي إيه سي إم" (DACM) للاستثمار في العملات المشفرة، إن السوق بدت في حالة بيع مفرط، مضيفاً أن منشور سايلور على منصة "إكس" صباح اليوم "يشير إلى أنه كان بصدد الشراء".

تابع: "العامل الأهم على المدى القصير في تحديد اتجاه سوق العملات المشفرة سيكون على الأرجح نموذج 8-كيه للإفصاح الذي ستقدمه الشركة صباحاً في الولايات المتحدة الأميركية، إذ سيوضح بصورة أكبر ما الذي قامت به الشركة خلال الأيام القليلة الماضية"، في إشارة إلى ملف الإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ثقة هشة للغاية

رغم ذلك، لم يبدُ أن التجار مقتنعون بأن التعافي الحالي قابل للاستمرار. وقال غالفين: "خفضنا مراكزنا الاستثمارية عبر كامل المحفظة، ورفعنا مستويات السيولة النقدية إلى أعلى مستوى في عامين".

فقدت بيتكوين نحو نصف قيمتها منذ بلوغها ذروة تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

وجاء هبوط الأسبوع الماضي نتيجة مزيج من سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة ببتكوين، وتجدد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف بشأن استدامة نموذج شركات خزائن الأصول الرقمية مثل "ستراتيجي"، التي تعد أحد أهم مصادر الطلب في السوق.

وقلصت بتكوين مكاسبها لفترة وجيزة اليوم عقب أنباء عن هجوم إسرائيلي انتقامي على إيران، في وقت ما زالت فيه الحرب تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وقال براتيك كالا، مدير المحافظ الاستثمارية لدى صندوق التحوط المتخصص بالأصول الرقمية "أبولو كريبتو" (Apollo Crypto): "ثقة المستثمرين هشة للغاية"، مضيفاً أن الكثير سيتوقف على الخطوات المقبلة التي ستتخذها شركة "ستراتيجي".

اختتم بقوله: "نفذنا عمليات شراء كبيرة بهدف الحماية من الاتجاه الهبوطي عبر عقود خيارات البيع. عادة ما تظهر صفقات تستند إلى فرضية عودة الأسعار إلى متوسطاتها التاريخية بعد موجات الهبوط الكبيرة. بعض شركات التداول بالخوارزميات والتجار يدخلون السوق في هذه المراحل، بينما قد يراهن آخرون على أن لدى سايلور وستراتيجي خطة أكبر".