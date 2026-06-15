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الاثنين, 15 يونيو 2026 | 29 ذُو الْحِجَّة 1447
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الأسواق

سعر بيتكوين عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا وإيران

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الاثنين 15 يونيو 2026 9:45 |1 دقائق قراءة
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سعر بيتكوين عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا وإيران


ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال حوالي أسبوعين بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.

صعدت العملة المشفرة الأصلية بنحو 3% خلال التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، وجرى تداولها قرب 65400 دولار بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما ارتفعت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى 3.7% لتبلغ 1731 دولاراً، في حين سجلت عملات أصغر مثل "سولانا" و"إكس آر بي" مكاسب أكبر.

جاء هذا الصعود بعد اضطرابات شهدتها الأسواق مؤخراً ودفعت بيتكوين إلى التراجع دون مستوى 60 ألف دولار، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024. وعندما كشفت شركة "ستراتيجي" (Strategy)، المعروفة بمراكمة حيازات كبيرة من بيتكوين وأكبر مشترٍ مؤسسي للعملة، خلال الشهر الحالي أنها باعت جزءاً ضئيلاً من حيازاتها، أسهم ذلك في إشعال موجة هبوط تفاقمت بفعل تدفقات مالية خارجة كبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة.

التعريفات
بيتكوينعملات مشفرةعملات رقمية
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