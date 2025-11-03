تراجع سعر النحاس أكثر من مستواه القياسي، فيما سجلت المعادن بداية متباينة للأسبوع وسط مخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهر مسح خاص لأنشطة التصنيع في الصين تراجع المؤشر إلى 50.6 في أكتوبر، مقارنة بـ 51.2 في سبتمبر، في انخفاض أكبر من المتوقع. وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نُشر الأسبوع الماضي أطول فترة من التراجعات منذ أكثر من تسع سنوات.

ارتفع النحاس إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعدما أضاف انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعة إضافية إلى موجة اضطرابات الإمدادات، لكن الأسعار تراجعت منذ الإعلان الرسمي عن الهدنة التجارية.

اضطرابات إمدادات النحاس

قالت شركة "إيه إن زد غروب هولدنغز" (ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "يبدو أن السوق لم تتأثر باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فإن اضطرابات الإمدادات الأخيرة من المناجم من المرجح أن تظل داعمة على المدى القصير".

تراجع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 10854 دولار للطن عند الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت شنجهاي، بينما ارتفعت أسعار الألمنيوم والزنك.