الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الأسواق

تراجع سعر النحاس أكثر من مستواه القياسي، فيما سجلت المعادن بداية متباينة للأسبوع وسط مخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهر مسح خاص لأنشطة التصنيع في الصين تراجع المؤشر إلى 50.6 في أكتوبر، مقارنة بـ 51.2 في سبتمبر، في انخفاض أكبر من المتوقع. وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نُشر الأسبوع الماضي أطول فترة من التراجعات منذ أكثر من تسع سنوات.

ارتفع النحاس إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعدما أضاف انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعة إضافية إلى موجة اضطرابات الإمدادات، لكن الأسعار تراجعت منذ الإعلان الرسمي عن الهدنة التجارية.

اضطرابات إمدادات النحاس

قالت شركة "إيه إن زد غروب هولدنغز" (ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "يبدو أن السوق لم تتأثر باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فإن اضطرابات الإمدادات الأخيرة من المناجم من المرجح أن تظل داعمة على المدى القصير".

تراجع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 10854 دولار للطن عند الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت شنجهاي، بينما ارتفعت أسعار الألمنيوم والزنك.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية