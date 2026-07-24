تراجع سعر الذهب مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى صعود أسعار الطاقة، وزاد التوقعات بأن يشدد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

انخفض سعر الذهب بنسبة تصل إلى 0.7% إلى حوالي 4020 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه بنسبة 2% في اليوم السابق، متراجعاً بذلك عن معظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الأسبوع، والتي كانت مدفوعة بشكل كبير بعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار.

ودخلت الحرب مرحلة جديدة من التصعيد بعد الانهيار الفعلي لهدنة وُقّعت الشهر الماضي. وهدد الرئيس دونالد ترمب بتكثيف الضربات على إيران، وقال إنه سيحمّل البلاد مسؤولية أي هجمات أخرى ينفذها الحوثيون المتمركزون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وارتفع خام "برنت" القياسي فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين لليوم السادس على التوالي يوم الخميس.

وفي عامل إضافي يزيد حالة عدم اليقين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على الواردات من معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، متهمة سلاسل إمدادهم باستخدام العمل القسري.

وهذه أوسع خطوة يتخذها ترمب نحو استعادة نظامه الجمركي الحمائي منذ أن أبطلت المحكمة العليا رسومه السابقة.

ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب سوق العمل الأميركية التي تبدو متينة، احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وتشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة ضغطاً على المعدن النفيس غير المدر للعائد.

وكتب محللو "تشاينا تشيشانغ بنك" (China Zheshang Bank Co. Ltd) في مذكرة: "تفتقر موجة الصعود الأخيرة إلى الدعم الأساسي. وإذا جفت الأموال المراهنة على الصعود، فستصبح موجة الارتفاع مجرد وهم".

وأضافوا: "إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، وبقيت أسعار النفط مرتفعة، بينما حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد، فلن يكون انتعاش أسعار الذهب مستداماً".

رهانات رفع الفائدة تضغط على الذهب

يرى متعاملو عقود المبادلة حالياً احتمالاً بنسبة 34% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ويُسعّر بالفعل رفع واحد على الأقل في سبتمبر، وقد يأتي رفع ثانٍ قبل نهاية العام.

وحام الذهب إلى حد كبير حول 4000 دولار منذ أواخر يونيو، وهو ما يراه بعض المتعاملين مستوى دعم رئيسياً. وانخفض المعدن النفيس بنحو الربع منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير، ما ساعد على إنهاء موجة صعود استمرت عدة أعوام، ودفعت المعدن إلى مستوى قياسي قرب 5600 دولار في الشهر السابق.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4030.9 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:46 صباحاً في سنغافورة. وتراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 57.34 دولار للأونصة، بعدما انخفضت بنسبة 3.6% في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين والبلاديوم، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بعدما ارتفع بنسبة 0.3% يوم الخميس.