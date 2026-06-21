كما واصل المعدن الصناعي خسائره بعدما تراجع 16% في يونيو، مسجلاً أكبر تراجع شهري منذ عام 2008. وألقى انحسار حرب الشرق الأوسط بظلاله على الألمنيوم، الذي كان قد قفز بين مارس ومايو بسبب فقدان إمدادات من المنطقة التي تستحوذ على نحو عُشر الإنتاج العالمي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار لليوم الثاني. وصعدت العملة الأميركية 2.5% خلال الشهرين الماضيين، مدفوعة جزئياً بتبنّي مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً. ويجعل ذلك السلع المقومة بالدولار أكثر كلفة بالنسبة إلى كثير من المشترين.

وقال تشنتينغ تشو، المتداول لدى شركة "هانغتشو تشنغليان الصناعية" (Hangzhou Chenglian Industrial Co)، إن المستثمرين يشعرون بالقلق من تحقيق الدولار مزيداً من المكاسب، وهو ما يؤثر في المعنويات عبر أسواق المعادن الصناعية، وكذلك الذهب والفضة. وأضاف أن بعض المستثمرين الصينيين يحوّلون أموالهم أيضاً من السلع الأولية إلى الأسهم، مستفيدين من صعود السوق المحلية.

وبحلول الساعة 11:43 صباحاً في شنغهاي، تراجع الألمنيوم 0.5% إلى 3071 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، بعدما هبط في وقت سابق إلى 3060 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير. كما انخفض النحاس 0.9% إلى 13254 دولاراً، وتراجع خام الحديد 1.6% إلى 97.50 دولاراً للطن في سنغافورة.

كذلك تترقب السوق مراجعة واشنطن المرتقبة لواردات النحاس المكرر، التي استُبعدت من الرسوم الجمركية المفروضة العام الماضي. وكان من المقرر أن يقدّم وزير التجارة هوارد لوتنيك تحديثاً إلى الرئيس دونالد ترمب بشأن سوق النحاس الأميركية بحلول الثلاثاء.