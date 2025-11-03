يتجه الألمنيوم نحو تسجيل أعلى إغلاق منذ مايو 2022، مع ارتفاع المعادن الأساسية إلى جانب الأصول عالية المخاطر، بعد انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

شهدت المعادن بداية متوترة يوم الإثنين، قبل أن تتحسن إلى جانب الأسهم، بينما يُفكر المستثمرون في الخطوة التالية بعد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين بكين وواشنطن خلال قمة الأسبوع الماضي.

كما استفاد كل من الألمنيوم والنحاس من قيود الإمدادات خلال الأشهر الماضية.

دعم أسعار الألمنيوم والمعادن

سجّل الألمنيوم ارتفاعاً تجاوز 7% في أكتوبر، في أفضل أداء له منذ أكثر من عام.

تُخفف الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولو مؤقتاً، حالة عدم اليقين التي تؤثر في الاقتصاد العالمي والطلب على السلع الأساسية. وتوصل الجانبان إلى تقارب واسع النطاق، سيتم بموجبه إعادة النظر في عديد من القضايا الخلافية بعد عام من الآن.

استفاد المعدن خفيف الوزن أيضاً من تراجع الإمدادات، مع اقتراب إنتاج الصين من الحد الرسمي الأقصى، في المقابل، تلقّى النحاس دعماً من اضطرابات غير متوقعة بالمناجم في مصادر رئيسية للإمدادات تمتد من آسيا إلى أفريقيا، وقفز إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.

الصين.. أكبر مخاوف سوق المعادن

مع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، وعلى رأسها تباطؤ زخم الاقتصاد الصيني. فقد تراجع مؤشر خاص بقطاع التصنيع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 50.6 في أكتوبر، بينما سجل المؤشر الرسمي للمصانع في البلاد الأسبوع الماضي أطول سلسلة من التراجعات منذ أكثر من تسع سنوات.

ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 2909.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 7:18 صباحاً بالتوقيت المحلي. كما صعد النحاس بنسبة 0.2% إلى 10903.50 دولار للطن، مقترباً من مستواه القياسي البالغ 11200 دولار.