الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الأسواق

"ستراتيجي" تنفذ أكبر صفقة شراء "بيتكوين" منذ يوليو

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الثلاثاء 13 يناير 2026 11:1 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"ستراتيجي" تنفذ أكبر صفقة شراء "بيتكوين" منذ يوليو


اشترت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، بيتكوين بقيمة 1.25 مليار دولار، في أكبر عملية شراء للعملة المشفرة تنفذها الشركة منذ يوليو.

بلغ عدد مشتريات الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "مايكروستراتيجي"، 13627 وحدة من "بيتكوين" خلال الفترة بين 5 و11 يناير، وفقاً لإفصاح تنظيمي قُدّم يوم الإثنين.

جرى تمويل غالبية عمليات الشراء الأخيرة من خلال عائدات مبيعات أسهمها العادية من الفئة "A" في السوق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي تكبد خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار في الربع الرابع، مرتبطة بانخفاض قيمة حيازتها من العملات المشفرة.

اعتمدت الشركة معايير محاسبية تُلزمها بإدراج القيمة العادلة لحيازاتها من "بيتكوين" ضمن نتائجها المالية، ما أدى إلى تقلبات بمليارات الدولارات بين الأرباح والخسائر.

تراجعت "بيتكوين" بنسبة 24% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.

بيتكوين تستقر عند 90 ألف دولار وسط ترقب الرسوم و"الفيدرالي"

اختتمت عملة "بيتكوين" أسبوعها الأول من التداول في عام 2026 دون تغير...

Sat, 10 2026

توقيت حرج لـ"ستراتيجي"

تأتي هذه الخسارة الضخمة في توقيت حرج لشركة البرمجيات التي تنتمي إلى حقبة فقاعة شركات الإنترنت، والتي تحولت إلى أداة استثمارية عالية الديون مرتبطة بـ"بتكوين"، بعدما راكمت حيازة من العملات المشفرة تُقدّر قيمتها بنحو 62 مليار دولار.

وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في نموذج شركة الخزانة الذي ابتكره سايلور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، قبل أكثر من خمس سنوات. وبعد أن تفوقت أسهم الشركة على المؤشرات القياسية عقب هذا التحول، هوت بنسبة 48% خلال عام 2025.

أثار تراجع سعر السهم مخاوف من اضطرار "ستراتيجي" إلى بيع "بتكوين" لتغطية تكاليف مستقبلية، مثل تصاعد توزيعات الأرباح ومدفوعات الفوائد، نظراً لأن العملة المشفرة لا تولّد دخلاً، بينما يحقق نشاط البرمجيات تدفقات نقدية إيجابية محدودة.

الضغوط على "بيتكوين" تستمر و"ستراتيجي" تعلق شراء العملة المشفرة

استمرت الضغوط على "بيتكوين"، فيما تكافح أكبر عملة مشفرة في العالم...

Tue, 23 2025

لتهدئة هذه المخاوف، أنشأت الشركة احتياطياً نقدياً في 1 ديسمبر عبر بيع أسهم عادية. بلغ حجم هذا الاحتياطي 2.25 مليار دولار حتى 4 يناير.

لم يطرأ تغير يُذكر على أسهم "ستراتيجي"، التي جرى تداولها عند نحو 158 دولاراً بحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت نيويورك يوم الإثنين. لم تشهد "بتكوين" تغيراً يُذكر أيضاً، إذ جرى تداولها عند مستوى يقارب 90700 دولار.

التعريفات
بيتكوينالعملات المشفرة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية