ستاندرد آند بورز 500 يسجل إغلاقًا قياسيًا بدعم أسهم التكنولوجيا

الأربعاء 28 يناير 2026 0:52 |2 دقائق قراءة
سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إغلاقًا قياسيًا اليوم الثلاثاء، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، في وقت تفاعلت فيه الأسواق بشكل متباين مع أحدث تقارير نتائج أعمال الشركات، وسط عمليات بيع طالت أسهم شركات التأمين.

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 28.35 نقطة، أو 0.41%، ليغلق عند 6978.58 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 215.4 نقطة، أو 0.91%، إلى 23817.09 نقطة، في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 409.98 نقطة، أو 0.83%، ليغلق عند 49000.82 نقطة.

ضغوط تنظيمية تضرب الرعاية الصحية وتدفع داو جونز للتراجع

وقادت شركة يونايتد هيلث خسائر قطاع الرعاية الصحية، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل حاد، عقب اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة في معدلات مدفوعات التأمين الصحي لبرنامج (ميديكير)، وهي خطوة شكلت ضربة إضافية لتوقعات الشركة المخيبة للآمال بشأن إيراداتها لعام 2026.

عمالقة التكنولوجيا يوفرون دفعة قوية للأسواق

ومع اقتراب صدور تقارير نتائج أعمال الشركات العملاقة هذا الأسبوع، واصلت أسهم شركات التكنولوجيا توسيع مكاسبها التي سجلتها في جلسة أمس الاثنين، وفي مقدمتها مايكروسوفت وإنفيديا وأبل وأمازون وبرودكوم، ما وفر أحد أكبر مصادر الدعم للمؤشرات الرئيسية.

ناسداك يبلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر

وبفعل هذا الأداء، وصل مؤشر ناسداك المجمع إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر، في حين بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له خلال الجلسة، وحام قرب مستوى 7 آلاف نقطة.

الأسواق تترقب موسم نتائج مزدحم

وقال كبير إستراتيجيي السوق لدى أوسايك ويلث في نيويورك فيل بلانكاتو، إن السوق تشهد قدرًا من الانقسام، موضحًا أن تراجع داو جونز جاء نتيجة الإعلانات المتعلقة بمعدلات مدفوعات التأمين الصحي الحكومي لبرنامج (ميديكير)، مضيفًا: "عند النظر إلى بقية العوامل، يبدو أن السوق متماسكة في انتظار أسبوع حافل بنتائج الأعمال".

