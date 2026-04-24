"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يغلقان عند ذرى قياسية بفضل آمال محادثات إيران

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، مدعومين بالتفاؤل إزاء المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسهم شركة إنتل الذي أدى إلى استمرار صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وقالت مصادر حكومية باكستانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترمب الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيتوجهان إلى إسلام اباد صباح غد السبت لإجراء محادثات مع إيران بوساطة باكستان.

وكانت الأسواق ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية على أمل قرب انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب توقعات بقوة أرباح الشركات، لكن المكاسب تراجعت هذا الأسبوع مع تلاشي التفاؤل بشأن اتفاق سلام، مع بقاء مضيق هرمز مغلقا.

وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في سانت لويس بولاية ميزوري مسألة إيران غير مستقرة نوعا ما، فقد شهدنا الكثير من التقلبات. أفترض أن ذلك سيستمر، لكن في الوقت الحالي، هناك بوادر أمل".

وتشير البيانات الأولية إلى أن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 56.33 نقطة، أو 0.79 %، إلى 7164.73 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 395.35 نقطة، أو 1.61 %، إلى 24833.86 نقطة. غير أن المؤشر داو جونز الصناعي انخفض 83.25 نقطة، أو 0.17 %، إلى 49221.11 نقطة.