"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" عند ذروة قياسية بدعم تفاؤل الذكاء الاصطناعي

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة مدعومين بمكاسب أسهم إنفيديا وسانديسك وغيرهما من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع إلى متانة سوق العمل.

وارتفع سهم إنفيديا، في حين قفزت أسهم شركتي بيع وحدات الذاكرة والتخزين مايكرون تكنولوجي وسانديسك بدعم من الطلب القوي الناجم عن التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

لكن بالرغم من انتعاش قطاع التكنولوجيا، انخفضت معظم القطاعات في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال اليوم.

وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، مع تركيز المستثمرين على التقارير المالية القوية للشركات الأمريكية، وتجاهل مخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن ترتفع أرباح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للربع الأول بنسبة تقارب 29 % على أساس سنوي.

وقال روب وليامز، كبير محللي الاستثمار في سيج أدفايزري سيرفيسز في أوستن بتكساس "يبدو أن هذا الاقتصاد يصعب تدميره.. إنها قصة الإنتاجية والإنفاق وتأثير ثروة المستهلك والأرباح".

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.40 نقطة، أو 0.84 %، ليغلق عند7398.51 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 437.64 نقطة، أي 1.70 % إلى 26243.84 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.10 نقطة، أي 0.02 % عند 49607.81.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2024. وسجل المؤشر داو جونز ارتفاعا أسبوعيا للمرة الثانية على التوالي.