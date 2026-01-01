سبيس إكس تتودد إلى محللي وول ستريت تمهيدا لأضخم اكتتاب عالمي

تمضي شركة سبيس إكس قدما في خططها لتنفيذ أحد أكثر الطروحات العامة الأولية ترقبًا في التاريخ، حيث تستضيف هذا الأسبوع محللين في اجتماعات مغلقة تستمر ثلاثة أيام في موقع إطلاقها بولاية تكساس ومركز بيانات ضخم في ولاية تينيسي، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وتعقد شركة إيلون ماسك هذه الإحاطات لكبار محللي وول ستريت في قطاعي الطيران والتكنولوجيا، في إطار سعيها لجمع 75 مليار دولار عبر طرح عام أولي قد يكون الأكبر عالميًا، مع استهداف بدء التداول في أواخر يونيو.

وتنطلق العروض باجتماع كامل اليوم وجولة للمحللين يوم الثلاثاء في منشآت الإطلاق “ستاربيس” في بوكا تشيكا في ولاية تكساس، بحسب المصادر.

وأضافوا أن مجموعة أخرى من المحللين الذين يمثلون مستثمرين مؤسساتيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، ستحضر جلسة منفصلة يوم الأربعاء في الموقع ذاته.

وفي يوم الخميس، دُعي المحللون لمراجعة مشروع “ماكروهارد” في مركز بيانات “كولوسوس” في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي.

ومن المتوقع أن يُطلب من الحضور تسليم أجهزتهم الإلكترونية للمشاركة في الاجتماعات، بحسب أحد المصادر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته نظرًا لعدم علنية المعلومات. ولم ترد سبيس إكس على طلب للتعليق.

وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر بخطط استضافة المحللين، لكن إدراج موقع “ستاربيس” في الجولة وتنظيم ثلاثة أيام من الإحاطات لم يُكشف عنهما سابقًا.

عملية الطرح العام الأولي

تُعد أيام المحللين جزءًا معتادًا من عملية الطرح العام، حيث تقدم الشركات خلالها شرحًا لنشاطها وتوقعاتها المالية وإستراتيجيتها طويلة الأجل قبل الإدراج في البورصة.

وقد تلقى بعض المحللين المتوقع حضورهم نسخًا من ملف التسجيل السري الخاص بسبيس إكس، رغم أن الوثيقة احتوت على معلومات محدودة، وفق مصدرين.

ويمنح هذا الملف المستثمرين أول نظرة على الوضع المالي للشركة بعد دمج ماسك شركة الصواريخ مع شركته للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي “xAI” هذا العام.

وبلغت السيولة النقدية للشركة المدمجة نحو 24.7 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل أكثر من 50 مليار دولار من الالتزامات.

وسجلت سبيس إكس خسارة مجمعة قدرها 4.94 مليار دولار في 2025 على إيرادات بلغت 18.67 مليار دولار، نتيجة استثمارات كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ xAI، مقارنة بأرباح بلغت 791 مليون دولار وإيرادات 14.02 مليار دولار في العام السابق.

ومن المتوقع أن تعقد الشركة بعد نحو أسبوعين من أيام المحللين يومًا منفصلًا للنمذجة المالية لمجموعة مختارة من محللي وول ستريت، بمن فيهم محللو بنوك تشارك في الصفقة.

وفي هذه الجلسات، تقوم الشركات عادة بشرح التوقعات المالية وفرضيات الأعمال والبيانات الأساسية لمساعدة المحللين في تقدير الأرباح قبل الإدراج.

ويملك المدير المالي لسبيس إكس، بريت جونسن، نحو شهرين لإقناع كبار محللي وول ستريت، وفي النهاية المستثمرين، بأن الشركة تستحق تقييمًا يقارب 1.75 تريليون دولار.

وكان ماسك قد دمج xAI مع سبيس إكس في فبراير، ليجمع تحت مظلة واحدة الصواريخ وأقمار ستارلينك ومنصة التواصل الاجتماعي X وروبوت الدردشة “جروك”.

وقد خلق هذا الدمج تكتلًا فريدًا يجمع بين التكنولوجيا والطيران، لكنه يجعل تقييم الشركة أكثر تعقيدًا.

ولتبرير جمع 75 مليار دولار والتقييم المرتفع، استخدم أحد كبار المستثمرين المؤسسين معايير غير تقليدية، إذ قارن سبيس إكس بشركات مثل “بالانتير” وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدلًا من مقارنتها بشركات الطيران والاتصالات التقليدية مثل بوينج وAT&T.

المستثمرون الأفراد

يخطط ماسك أيضًا لمكافأة المستثمرين الأفراد الذين أسهموا في رفع تقييم شركة تسلا إلى مستويات مرتفعة غير تقليدية، أقرب لشركات التكنولوجيا منها لشركات السيارات.

ويعتزم تخصيص نحو 30% من أسهم سبيس إكس لهم، مع دعوة 1500 مستثمر لزيارة “ستاربيس” بعد بدء جولة الترويج في الأسبوع الذي يبدأ في 8 يونيو، وفق مصادر.

كما يفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد الدوليين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان وكوريا.

ومن المتوقع تحديد هيكل الصفقة والحصة النهائية للمستثمرين الأفراد قبيل إطلاق الطرح.

وتقود الصفقة بنوك مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجيه بي مورجان وجولدمان ساكس، إلى جانب 16 بنكًا آخر بأدوار أصغر.

وسيحتفظ ماسك بحق التصويت في سبيس إكس بعد إدراجها عبر هيكل أسهم مزدوج الفئة، ما يحد من تأثير المستثمرين الآخرين في قرارات الشركة.