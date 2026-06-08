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الأسواق

رئيس "إنفيديا": موجة بيع أسهم التكنولوجيا فرصة للشراء

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الاثنين 8 يونيو 2026 9:6 |2 دقائق قراءة
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رئيس "إنفيديا": موجة بيع أسهم التكنولوجيا فرصة للشراء


اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، أن موجة البيع التي طالت أسهم التكنولوجيا العالمية منذ الأسبوع الماضي تمثل فرصة للشراء، مؤكداً أن تطوير بنية الذكاء الاصطناعي بدأ للتو.

وتراجع مؤشر "كوسبي" (Kospi) الكوري الجنوبي القياسي يوم الاثنين، بعدما خفض المستثمرون رهاناتهم على أسهم الذكاء الاصطناعي التي غذت الصعود في أسواق الأسهم العالمية. كما أدت المخاوف من المبالغة في تداولات الذكاء الاصطناعي إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا عالمياً، فيما هبطت نظيراتها الأميركية يوم الجمعة بفعل القلق من احتمال رفع أسعار الفائدة.

ورداً على أسئلة بشأن كيفية النظر إلى موجة التراجع الأخيرة، قال هوانغ إن القطاع لا يزال في المراحل المبكرة لتشييد البنية التحتية التي ستشكل أساس المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي.

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اتفاق بين "إنفيديا" و"إس كيه هاينكس"

وأعلنت "إنفيديا" وشركة "إس كيه هاينكس" (SK Hynix Inc) يوم الاثنين توصلهما إلى اتفاق متعدد السنوات لتطوير أجيال مستقبلية من رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، في مكسب للشركة الكورية الجنوبية التي تنافس "سامسونج إلكترونيكس" (Samsung Electronics Co) في هذا القطاع سريع النمو.

كما قلصت أسهم من بينها "إس كيه هاينكس" خسائرها، بعدما قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يوم الاثنين إنه يعتقد أن السوق المحلية لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية.

وقال هوانغ: "نحن في بداية هذه المرحلة، وأياً يكن ما حدث في سوق الأسهم، ينبغي أن تكونوا سعداء جداً لأن بإمكانكم الآن الشراء بأسعار مخفضة". وأضاف: "يجب أن يكون الجميع متحمساً للغاية"، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجموعة "إس كيه" (SK Group) تشوي تاي وون في سيؤول.

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الذكاء الاصطناعي البنية التحتية للعالم

ومثل كثير من نظرائه في قطاع التكنولوجيا، دأب هوانغ على التأكيد أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً جذرياً في قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، وسيغير طريقة عمل الناس وحياتهم. ومن شأن ذلك أن يدفع الطلب على مراكز البيانات والرقائق، اللازمة لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي المستقبلية إلى مستويات مرتفعة.

وقال: "من المسلّم به أن الذكاء الاصطناعي سيصبح بنية تحتية للعالم، تماماً كما أصبح الإنترنت بنية تحتية للعالم".

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