تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا قياسيا مرتفعا عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر ناسداك مع تحول المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن، مع التركيز على النهاية المحتملة للإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.45 نقطة، أو 0.08% ليغلق عند 6852.03 نقطة، في حين نزل مؤشر ناسداك المجمع 57.82 نقطة، أو 0.25% ليسجل 23410.48، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 327.72 نقطة أو 0.69% ليصل إلى 48259.75 نقطة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتمويل حزمة مؤقتة لإعادة تشغيل المساعدات الغذائية المعطلة، ودفع أجور مئات الآلاف من العمال الاتحاديين وإحياء نظام مراقبة الحركة الجوية المتعثر، وسيتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوقيع على التسوية لتصبح قانونا.

وأدت المكاسب التي حققتها أسهم "جولدمان ساكس" ومجموعة "يونايتد هيلث" إلى رفع مؤشر داو جونز إلى ثاني أكبر إغلاق قياسي على التوالي، وصعد المؤشر بنحو 14% في 2025، متخلفا بذلك عن مؤشر ستاندرد آند بورر500 الذي سجل نحو 17%.

وتراجعت بعض الشركات ذات الوزن الثقيل في وول ستريت ذات الصلة بالتكنولوجيا بما في ذلك "أمازون" و"تسلا" و"بالانتير".

وقال ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، في تصريح لشبكة CNBC، إنه يتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، ما يعزز آمال الأسواق بعودة الحكومة الفيدرالية إلى العمل بنهاية الأسبوع.