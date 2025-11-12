سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا في ختام تعاملات الأسهم الأمريكية اليوم، مدعومًا بالتقدم نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تعرضت فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية بسبب تجدد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات السوقية.

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملاته مرتفعًا بنسبة 0.21% عند 6846.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25% إلى 23468.30 نقطة، بينما قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.18% مسجلًا 47927.96 نقطة، وهو أعلى إغلاق في تاريخه.

عودة الكونغرس ترفع المعنويات وتدعم الاتجاه الصعودي

ساهمت عودة أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى واشنطن بعد استراحة امتدت 53 يومًا في تعزيز تفاؤل المستثمرين بشأن تمرير تصويت قد ينهي الإغلاق الحكومي، وهو ما دعم المكاسب القوية لمؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500.

ويرى محللون أن انتهاء الإغلاق من شأنه استعادة الثقة في الإنفاق الحكومي ودفع الشركات إلى توسيع نشاطها الاستثماري، ما يمثل دعمًا إضافيًا لأسواق الأسهم التي شهدت تذبذبات حادة خلال الأسابيع الماضية.

أسهم إنفيديا تحت الضغط بعد بيع سوفت بنك لحصتها

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط ملحوظة بعدما أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية، التي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا، عن بيع حصتها في إنفيديا بقيمة 5.8 مليار دولار، ما أثار موجة بيع في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

وتراجعت أسهم إنفيديا بشكل ملحوظ، كما انخفض سهم كور ويف المدعومة من إنفيديا بعد أن خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بسبب معوقات في أعمال مراكز البيانات، ما أسهم في تراجع مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا.