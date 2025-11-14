هبطت بيتكوين إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار، مع اجتياح موجة عزوف عن المخاطرة الأسواق ما دفع المستثمرين إلى سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من الصناديق المستثمرة في العملة.

انخفضت أكبر الأصول الرقمية بنسبة 2.8% لتتراجع إلى ما دون 96 ألف دولار يوم الجمعة، قبل أن تقلّص خسائرها، ما جعلها دون أعلى مستوى قياسي بلغته مطلع أكتوبر بأكثر من 20%.

خسائر العملات المشفرة.. تريليونية

لا تزال سوق العملات المشفرة ترزح تحت ضغوط شديدة بعدما أدت عمليات بيع بقيمة 19 مليار دولار في 10 أكتوبر إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، بحسب بيانات "كوين جيكو" (CoinGecko). ولا تزال عمليات التصفية مستمرة، إذ تم محو رهانات ممولة بالديون على العملات المشفرة تفوق قيمتها مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات "كوين جلاس" (CoinGlass).

في غضون ذلك، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة والمستثمرة في بتكوين تدفقات خارجة صافية بنحو 870 مليون دولار يوم الخميس، في ثاني أكبر سحوبات يومية منذ إطلاق الصناديق.

تلاشى سريعاً الانتعاش القصير في الأسهم الأميركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي جاء بدافع الارتياح من انتهاء الإغلاق الحكومي، ومع تأجيل صدور بيانات اقتصادية أساسية، بدأ المتداولون يشككون في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبرير خفض وشيك في أسعار الفائدة، وهو ما أعاد الضغط مجدداً على الجوانب الأكثر مخاطرة في السوق.

شح سيولة سوق الكريبتو

قال ماكس غوكمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في "فرانكلين تمبلتون إنفستمنت سوليوشنز" (Franklin Templeton Investment Solutions): "الانخفاض الحالي في الأسعار مرتبط كلياً بأداء الأصول عالية المخاطر الأخرى، لكن حدّته أكبر في سوق العملات المشفّرة بسبب تقلباتها العالية". وأضاف: "سيظل ارتباط العملات المشفّرة بالمخاطر الكلية مرتفعاً إلى أن يتسع نطاق المشاركة المؤسسية ليتجاوز بتكوين وإيثريوم".

كما شهدت السيولة تراجعاً حاداً، إذ انخفض عمق السوق، أي قدرة السوق على استيعاب صفقات كبيرة من دون تقلبات سعرية حادة، بنحو 30% مقارنة بأعلى مستوى سجّله العام الجاري، وفقاً لشركة "كايكو" (Kaiko).

توقعات متشائمة للعملات المشفرة

قال أوغستين فان، الشريك في "سيجنال بلس" (SignalPlus): "مع تراجع بيتكوين إلى ما دون مستواها منذ تنصيب الرئيس ترمب، وعودة القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفّرة إلى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام، لا توجد مستويات دعم فنية تُذكر قبل حاجز 90 ألف دولار، ومن المرجّح أن يبقى المزاج العام في السوق سلبياً حتى إشعار آخر".

وفي سوق الخيارات، يتزايد إقبال المتداولين على التحوّط من التقلبات، مع ارتفاع الطلب على استراتيجيات محايدة مثل خيارات "سترادل" (straddle) و"سترانجل" (Strangle)، وفقاً لنيك راك من "إل في آر جي ريسيرتش" (LVRG Research).