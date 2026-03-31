الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الأسواق

"جولدمان" يرشح بلوغ سعر الذهب 5400 دولار بنهاية العام

«بلومبرغ»
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:9 |2 دقائق قراءة
حافظ "جولدمان ساكس" على نظرته المتفائلة تجاه الذهب رغم موجة البيع الأخيرة، متوقعاً عودة المكاسب بنهاية عام 2026.

أشار المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إلى أن التوقعات متوسطة الأجل للذهب لا تزال متماسكة، وقد يصل المعدن النفيس إلى 5400 دولار للأونصة، مستندين إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية واحتمال تنفيذ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأمركية هذا العام.

تراجع الذهب وسط حرب إيران

تراجع الذهب بنسبة 13% منذ اندلاع الحرب قبل شهر، بعدما أجبر هبوط الأسهم المستثمرين على تصفية مراكزهم، وبدأت الأسواق تسعّر سياسات نقدية أكثر تشدداً. غير أن هذا التسعير "تجاوز الحد، إذ يعكس تركيزاً مفرطاً على قناة التضخم مقارنةً بتأثير تباطؤ النمو"، بحسب المحللين، اللذين أضافا أن التجارب التاريخية تُظهر أن مخاوف النمو تهيمن في نهاية المطاف.

ذكر المحللان أن المخاوف من احتمال قيام بعض البنوك المركزية ببيع الذهب لدعم عملاتها من غير المرجح أن تتحقق، لافتين إلى أن دول الخليج العربي ترجّح التدخل عبر تسييل سندات الخزانة الأمريكية، نظراً لأنها "تعتمد عادةً على ربط عملاتها بالدولار".

بافتراض عدم حدوث استثمارات إضافية من القطاع الخاص، توقع المحللان أن تتراجع تقلبات الأسعار على المدى المتوسط، بما يسمح بتسارع مشتريات القطاع الرسمي مجدداً لتدور حول متوسط يبلغ نحو 60 طناً شهرياً.

