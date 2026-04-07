جولدمان ساكس: سعر النحاس مهدد بالهبوط حال استمرار إغلاق هرمز





قال مصرف الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" إن سعر النحاس يظل عرضة لمزيد من التراجع إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، في وقت تستعد فيه أسواق المعادن للموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لإيران للموافقة على اتفاق، أو مواجهة هجمات واسعة على البنية التحتية المدنية.

كتب محللون، من بينهم أوريليا والثام، في مذكرة بحثية: "نرى أن المخاطر على المدى القريب تميل نحو الهبوط إذا ظلت التدفقات عبر المضيق معطلة لفترة أطول من توقعاتنا الأساسية، مما سيبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول ومن المرجح أن يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي".

تعرضت معظم المعادن الأساسية لضغوط متزايدة في الشهر الماضي، إذ تهدد أسعار النفط والغاز المرتفعة بعرقلة النمو الاقتصادي وتآكل الطلب على السلع الصناعية.

حالة ترقب تسود الأسواق

تسود حالة من عدم اليقين الحاد الأسواق يوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لتصاعد تهديدات ترمب ضد طهران.

في حين يرجّح "جولدمان ساكس" في السيناريو الأساسي بدء إعادة فتح المضيق اعتباراً من منتصف أبريل، كتب المحللون أن النحاس يُتداول بالفعل عند مستويات تفوق بكثير قيمته العادلة المقدّرة بنحو 11100 دولار للطن. وانخفضت الأسعار بالفعل بنحو 7% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

مرونة العرض والمخاطر النظامية

قال المحللون إن النحاس لا يزال يحصل على دعم من شح المعروض في الأسواق خارج الولايات المتحدة واحتمال التخزين الاستراتيجي واسع النطاق. لكنهم أضافوا أن هذه العوامل قد تصبح أقل تأثيراً في حال تحقق سيناريو البنك "شديد السلبية" للاقتصاد العالمي.

كما كتب المحللون "سعر النحاس لا يحظى بدعم عند المستوى الحالي من العوامل الأساسية، مما يجعله عرضة لموجة هبوط جديدة في حال تدهور التوقعات الاقتصادية واتجه المستثمرون إلى تقليص المخاطر".

تعديل التوقعات لسعر النحاس

خفض البنك توقعاته في السيناريو الأساسي لأسعار النحاس هذا العام إلى متوسط 12650 دولاراً للطن، من 12850 دولاراً سابقاً. بلغ متوسط سعر المعدن حوالي 12850 دولاراً للطن حتى الآن منذ مطلع العام.

ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.3% إلى 12400 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، عند الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت شنغهاي، فيما تباين أداء المعادن الأخرى.