جني الأرباح وعوائد السندات يضغطان على مؤشرات "وول ستريت"

تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة كانت مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج مخاوف من التضخم على مستوى العالم.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة، التي تعكس ارتفاع أسعار الطاقة وتثير مخاوف حيال التضخم طويل الأجل، كما تقدم بديلا جذابا للأسهم التي تتسم بالمخاطر العالية. وتأثرت المؤشرات بموجة جني أرباح في قطاع التكنولوجيا.

وقال كيني بولكاري كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى سلاتستون ويلث في جوبيتر بولاية فلوريدا "هناك اعتقاد بأن السوق تجاوزت حدودها كثيرا.. لم تكن تولي اهتماما كافيا لما تشير إليه بيانات سوق السندات والبيانات الاقتصادية وانجرفت وراء زخم التداول القائم على الذكاء الاصطناعي".

وارتفعت أسعار النفط الخام بعد تصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما أثار الشكوك حول مدى صمود الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران وتراجع الآمال في استئناف حركة المرور الطبيعية عبر مضيق هرمز الحيوي في وقت قريب.

وأظهرت بيانات أولية تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 91.62 نقطة أو 1.22 % إلى 7409.62 نقطة، وانخفاض المؤشر ناسداك المجمع 412.61 نقطة أو 1.53 % إلى 26226.35 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 537.35 نقطة أو 1.06 % إلى 49531.70 نقطة.