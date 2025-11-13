أدانت هيئة السوق المالية السعودية 6 مستثمرين وشركتين بمخالفة نظام السوق المالية وأعلنت في بيان اليوم الخميس تغريمهم نحو 14.5 مليون ريال.

خالف اثنان من المدانين وإحدى الشركتين النظام بأن أنشأوا وشغلوا صناديق عقارية وأعلنوا عنها عبر وسائل تواصل اجتماعي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا لواحد من القرارات الثلاثة المعلنة.

يتعلق القرار الثاني بإدانة شخصين وإحدى الشركتين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق بإغفال التصريح عن تطور جوهري.

أما القرار الثالث، فأدان اثنين بمخالفة النظام في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة "رواسي البناء للاستثمار" لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية.

وأكدت الهيئة أن القرارات جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية ونتيجة دعاوى جزائية عامة أُحيلت من النيابة العامة، مشددة على استمرارها في رصد وضبط الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية لفرض العقوبات الرادعة.

كما أوضحت أن المتضررين من المخالفات الواردة في القرارات يمكنهم رفع دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض أو استرداد الأموال، بعد تقديم شكوى إلى الهيئة، مؤكدة أن الأمانة العامة للجان ستعلن على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية لتمكين بقية المستثمرين المتضررين من الانضمام إليها.