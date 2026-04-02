تصعيد ترمب يضغط على أسعار النحاس والمعادن الأساسية

تراجعت أسعار النحاس إلى جانب معادن صناعية أخرى بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على تهديده بمهاجمة البنية التحتية المدنية في إيران إذا فشلت المفاوضات في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر.

وقال ترمب في خطاب تلفزيوني في وقت الذروة إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة للغاية" خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، وقد تستهدف "كل واحدة" من محطات الكهرباء في البلاد.

وعلى الرغم من أنه قال أيضاً إن العملية العسكرية "قريبة جداً" من الاكتمال، فإن المخاطر المرتبطة بالتصعيد دفعت النحاس والألمنيوم والزنك إلى التراجع.

في المقابل، قفزت عقود النفط الآجلة.تصاعد المخاطر يضغط على المعادن الصناعيةتعرضت أسواق المعادن لاضطرابات بسبب تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وتزايد احتمالات حدوث صدمة نفطية تضرب الاقتصاد العالمي وتضعف الطلب. وكان تراجع النحاس في مارس الأكبر على أساس شهري منذ عام 2022.

وفي المقابل، سجل الألمنيوم أعلى إغلاق له في أربع سنوات يوم الأربعاء، بعد أن قالت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر منتج للمعدن في الشرق الأوسط، إن صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية أجبرت أحد مصاهرها على وقف الإنتاج.

مخاوف الطلب تتزايد مع ارتفاع النفط

قال كلفن وونغ، المحلل الأول في شركة "أواندا" إن "المعادن الأساسية بما في ذلك النحاس أصبحت الآن معرضة لخطر تراجع الطلب، إذا بدأ صناع السياسات النقدية العالمية في التراجع عن دورة التيسير النقدي".

وأضاف أن أسعار النفط هي المحرك الرئيسي للأسواق، وأن الاتجاه الصعودي للخام سيظل قائماً، طالما لا يوجد وضوح بشأن التدفقات عبر مضيق هرمز.

وفي خطابه يوم الأربعاء، حث ترمب الحلفاء الذين يعتمدون على الطاقة من الشرق الأوسط على معالجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب.

وانخفض النحاس بنسبة 1% إلى 12315 دولاراً للطن عند الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت شنغهاي. كما تراجع الألمنيوم بنسبة 1% إلى 3497.50 دولاراً للطن.