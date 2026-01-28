تسجيل 13.7 مليون سيارة كهربائية جديدة عالميا في 2025

كشفت دراسة حديثة عن تسجيل نحو 13.7 مليون سيارة كهربائية بحتة جديدة على مستوى العالم خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3.1 ملايين سيارة وبنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بعام 2024.

ووفق تحليل أجرته شركتا “برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس” و“استراتيجي آند” لأهم الأسواق العالمية، واصلت الصين تصدرها بفارق كبير، حيث جرى تسجيل ما يقرب من 9 ملايين سيارة كهربائية، بنمو بلغ 33%.

أوروبا في الصدارة

وحلت أوروبا في المرتبة الثانية بتسجيل 2.6 مليون سيارة، وبنسبة نمو مماثلة للمتوسط العالمي عند 30%. وتصدرت ألمانيا الأسواق الأوروبية بتسجيل 545 ألف سيارة بنمو 43%، تلتها بريطانيا بـ 473 ألف سيارة (+24%)، ثم فرنسا بـ 327 ألف سيارة (+12%).

وقال هارالد فيمر من “برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس” إن الزيادات المتسارعة في أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، تعود إلى التوسع في الطرازات الجذابة وذات الأداء العالي.

وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة 1.2 مليون سيارة كهربائية جديدة خلال العام، في تراجع طفيف، مع انخفاض المبيعات بنسبة 31% في الربع الأخير من 2025 على أساس سنوي، عقب انتهاء الامتيازات الضريبية في سبتمبر الماضي.

الحصص السوقية

وعلى صعيد الحصص السوقية، شكلت السيارات الكهربائية البحتة ثلث السوق في الصين، مقابل 19% في أوروبا و8% في الولايات المتحدة. غير أن احتساب المركبات الكهربائية بمفهومها الأوسع، بما يشمل الهجينة القابلة للشحن وغير القابلة للشحن، يضع أوروبا في الصدارة بنسبة 63%، تليها الصين (54%) ثم الولايات المتحدة (22%).

وبالنظر إلى السنوات المقبلة، يتوقع الخبراء استمرار نمو سوق السيارات الكهربائية، وإن بوتيرة أبطأ، مع مؤشرات على بلوغ السيارات الهجينة القابلة للشحن ذروتها عالميًا، خاصة مع تراجع تسجيلها في الصين خلال الربع الأخير من 2025.

وقال يورن نويهاوزن من “استراتيجي آند” إن التحول نحو التنقل الكهربائي يتسارع عالميًا، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولًا متكاملة تتجاوز السيارة نفسها، مثل الشحن ثنائي الاتجاه الذي يحول المركبات إلى وحدات تخزين طاقة متنقلة.