قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع بلومبرج نيوز إن الرئيس دونالد ترمب يدرس حاليا ما إذا كان سيسمح لشركة إنفيديا ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

ونقل التقرير عن لوتنيك قوله إن ترمب يستشير "العديد من المستشارين المختلفين" لاتخاذ قرار بشأن الصادرات المحتملة. وذكر التقرير أن قرار الموافقة على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي (إتش200) من إنفيديا للصين بيد ترمب.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية يوم الجمعة تناولت بالتفصيل مناقشات مبكرة بين مسؤولين أمريكيين بشأن بيع شرائح إتش 200 للصين. وتتميز هذه الرقائق، التي كُشف عنها قبل عامين، بذاكرة ذات نطاق ترددي عال أكبر من سابقتها (إتش100)، ما يسمح لها بمعالجة البيانات بسرعة أكبر.

موقف أكثر مرونة تجاه الصين

يشير التخفيف المحتمل لقيود التصدير إلى موقف أكثر مرونة تجاه الصين، عقب هدنة تجارية وتكنولوجية توسط فيها ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم إنفيديا إن اللوائح الحالية تمنع الشركة من توفير وحدات معالجة رسوم لمراكز البيانات في الصين، ما يسمح للمنافسين الأجانب باكتساب موطئ قدم كبير في تلك السوق الكبيرة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب من رويترز للتعليق بعد.

قيود التصدير

تُمثل السوق الصينية مشكلة كبيرة بالنسبة لإنفيديا بسبب قيود التصدير التي فُرضت لأول مرة في 2022 لضمان عدم استفادة الجيش الصيني من التكنولوجيا الأمريكية. ودفع ذلك الشركة إلى التوجه إلى الشرق الأوسط بحثا عن أسواق جديدة للنمو.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي موافقتها على شحن ما يعادل 70 ألف رقاقة من رقائق إنفيديا بلاكويل، وهي الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة، إلى شركة هيوماين السعودية وشركة جي.42 الإماراتية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانج، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه "لا توجد مناقشات جارية" بشأن بيع رقائق بلاكويل للصين، على الرغم من التكهنات إزاء صفقة محتملة بشأن إصدار أقل كفاءة من تلك الرقائق.