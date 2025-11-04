الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
واصل سعر النحاس تراجعه من المستوى القياسي الذي سجّله الأسبوع الماضي، مع تعرض المعادن الأساسية لضغوط وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيمضي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تراجعت العقود الستة الرئيسية في بورصة لندن للمعادن، مع عودة اهتمام المستثمرين إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات الاقتصاد الصيني المتباطئ، بعد انحسار التوترات التجارية العالمية. انخفض سعر النحاس بنحو 1%، في حين تراجع الألومنيوم من أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاث سنوات.

رسائل متباينة من مسؤولي "الفيدرالي"

أدلى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات متباينة بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بعد أن حذّر رئيس الفيدرالي جيروم باول من أن خفض الفائدة في ديسمبر ليس أمراً محسوماً. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إنه يولي اهتماماً أكبر بمخاطر التضخم مقارنة بأوضاع سوق العمل.

ارتفاع الدولار يزيد الضغط على المعادن

تغيّر التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية دفع الدولار إلى الارتفاع، مما زاد الضغوط على المعادن التي كانت قد حققت مكاسب الأسبوع الماضي قبيل الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.

استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري قرب أعلى مستوياته منذ مايو، مما جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر كلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

مع ذلك، لا تزال المعادن تحظى بعوامل دعم أساسية، خصوصاً من جانب العرض، في ظل مجموعة من العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع هذا العام.

شهدت مناجم النحاس اضطرابات في الإنتاج، وساهمت القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية في الصين في دعم أسعار الألومنيوم، في حين خفّضت عدة مصاهر زنك في الغرب إنتاجها.

انخفض سعر النحاس بنسبة 1.3% إلى 10,712.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 1:48 ظهراً بتوقيت شنغهاي، بينما تراجع الألومنيوم بنسبة 0.7%، وانخفض الزنك بنسبة 0.3% بعد أن أغلق يوم الاثنين عند أعلى مستوى له هذا العام. وهبط خام الحديد بنسبة 1.6% إلى 103.35 دولارات للطن في سنغافورة.

