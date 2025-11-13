أنهت الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس على تراجع، كاسرة حاجز 11250 نقطة الذي ظلت محافظة عليه منذ بداية الأسبوع.

لكن استمرار الضغوط البيعية من القطاع المصرفي خاصة، أدى إلى فقد هذه المستويات والإغلاق عند مستوى 11178 نقطة (-0.7%).

أيضا، ضغط سهم أرامكو على السوق، بعد تراجعه بشكل هامشي وسط ضغوط تراجع أسعار النفط التي هبطت بنحو 3.7%.

الراجحي يقود البنوك لأدنى إغلاق في 7 أسابيع

تراجعت أسهم البنوك جميعها بقيادة مصرف الراجحي خلال تعاملات اليوم ما دفع القطاع لتسجيل أدنى إغلاق في نحو 7 أسابيع.

القطاع شهد تباطؤا في نمو القروض متوسطة الأجل، التي تراجعت على أساس فصلي لأول مرة خلال الربع الثالث منذ عام 2022، ما قد يعطي إشارة أولية على تباطؤ الإقراض بعد سنوات من النمو المتسارع.

توقعت "ستاندرد آند بورز" في تقرير حديث أن قروض قطاع الشركات ستظل المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي، التي أصبحت تشكل نحو 60% من محفظة الإقراض.

سجل سهم البنك السعودي للاستثمار أدنى إغلاق منذ نهاية 2024. كما محت أسهم البنك العربي ومصرف الإنماء مكاسبها الواسعة المحققة خلال شهر سبتمبر الماضي.

أرامكو بين ضغوط "النفط" واستحقاق التوزيعات

إضافة إلى أسهم البنوك، أيضا ضغط سهم أرامكو على أداء السوق، بعد تراجعه بشكل هامشي (0.4%) وسط ضغوط تراجع أسعار النفط التي هبطت بنحو 3.7% قبل أن تعود وترتفع قليلا خلال تعاملات اليوم الخميس.

لكن السهم ظل متماسكا على الأداء الأسبوعي ليحافظ على مستويات 25.9 ريال، حيث تمثل هذه المنطقة متوسط 50 أسبوعا.

لدى مستثمري أرامكو استحقاق نقدي خلال الأسبوع المقبل، ما قد يدعم الاتجاه الإيجابي، يتمثل في توزيع أرباح بواقع 0.33 ريال للسهم، التي ستكون مستحقة يوم الإثنين المقبل، على أن تكون التوزيعات يوم 26 من الشهر الجاري.