"تاسي" يواصل الارتفاع للجلسة السادسة رغم تراجع أكثر الشركات





واصلت الأسهم السعودية صعودها اليوم الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي، رغم تباين أداء الشركات، بدعم رئيس من سهم أرامكو السعودية. وأغلق المؤشر العام للسوق عند 11458 نقطة، مرتفعا 0.7%، بينما تراجعت قيم التداول 5% لتسجل 6.3 مليار ريال.

96566625-9cea-4d0c-bb5a-083892bb5d24

وبلغت السوق أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، محققة مكاسب تجاوزت ألف نقطة في أقل من شهر، بدعم من صعود قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

ورغم استمرار الارتفاع، أظهرت تعاملات اليوم مؤشرات ضعف نسبي في الأداء، مع تفوق عدد الشركات المتراجعة على المرتفعة، إلى جانب تراجع السيولة، ما يعكس نوعا من الفتور في مشاركة المتعاملين.

وكانت المكاسب السابقة مدفوعة بظهور معطيات محفزة خلال الفترة الماضية، إلا أن الأساسيات لم تشهد تغيرا جوهريا يدعم استدامة الأداء، خاصة في ظل عدم إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية حتى الآن.

وتترقب الأسواق مساء اليوم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وما سيصدر عنه من إشارات تتعلق بتوجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقد تحمل مخرجات الاجتماع تأثيرا مباشرا في الأسواق، لا سيما في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بملف الرسوم الجمركية، وقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأنها، إضافة إلى تطورات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته المحتملة على سوق العمل.

وعلى صعيد القطاعات، تراجعت 5 قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات، حيث تصدر قطاع "السلع طويلة الأجل" قائمة المتراجعة بانخفاض 2%، فيما قاد قطاع "التأمين" الارتفاعات بنسبة 2.3%. وسجل قطاع "البنوك" أعلى قيمة تداولات عند 1.7 مليار ريال.