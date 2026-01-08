"تاسي" ينهي آخر جلسات الأسبوع مرتفعا رغم تراجع معظم الشركات





ارتفعت الأسهم السعودية في الجلسة الأخيرة من الأسبوع رغم تراجع معظم الشركات إلا أن تحسن أداء قطاعي البنوك والطاقة دفع "تاسي" للصعود، فيما تراجعت قيم التداول 32% إلى 4.1 مليار ريال.

جاء إغلاق المؤشر العام عند 10473 نقطة رابحا 0.2%، مدعوما بأداء إيجابي في "أرامكو" وبنوك على رأسها "الراجحي"، إلى جانب تحول أداء سهم "سابك" الذي حول خسائره أثناء الجلسة إلى مكاسب طفيفة في نهايتها.

تقلبات سهم "سابك" أظهرت تباين رؤية السوق للتطورات الأخيرة ببيع أصول في أوروبا والأمريكتين، فيما كان التركيز على خسائر غير نقدية بنحو 18 مليار ريال دفع بتراجع السهم في بداية التعاملات.

النظرة المستقبلية للشركة أعادت السهم للمنطقة الخضراء، حيث إن استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها بالتخارج من الأصول ذات الأثر السلبي على العائد في استثماراتها، من شأنه أن يحسن كفاءة التشغيل، ما ينعكس على قيمة الشركة.

في المقابل، لا تعد خطوتها بالتخارج في السوق الأوروبية والأمريكتين، تخليا عن تلك الأسواق بقدر ما هي إعادة تموضع، من خلال الوصول إليها عبر مصانعها المحلية ما يزيد من معدلات تشغيلها وبالتالي ربحيتها.

على صعيد القطاعات، ارتفعت 7 قطاعات مقابل تراجع البقية، جاء "الإعلام والترفيه" على رأس المتراجعة بـ3%، فيما كان الأعلى ارتفاعا "الأدوية" بـ1.2%، أما الأعلى تداولا بالقيمة "البنوك" بنحو مليار ريال.

وحدة التحليل المالي