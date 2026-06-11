"تاسي" ينهي آخر جلسات الأسبوع فوق 11 ألف نقطة

أنهت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع محدود، محافظة على مستوياتها أعلى من 11 ألف نقطة وسط دعم من معظم الشركات ونشاط في التداولات رغم ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الأحداث الجيوسياسية.

أغلق مؤشر تاسي عند 11042 نقطة مرتفعا بنحو 0.3%، مستعيدا جزءا من خسائر الجلسة السابقة التي شهدت ضغوطا بيعية واسعة على معظم القطاعات. ورغم أن المكاسب بدت محدودة على مستوى المؤشر، فإن الصورة الداخلية للسوق كانت أفضل بكثير من جلسة أمس. فقد ارتفع عدد الشركات الصاعدة إلى 160 شركة مقابل 131 شركة متراجعة، بعدما كانت الكفة تميل بوضوح إلى السلبية في الجلسة السابقة.

جلسة اليوم تبدو أقرب إلى ارتداد تقوده الأسهم القيادية والقطاعات الثقيلة بعد موجة بيع واسعة أمس، أكثر من كونها بداية موجة صعود جديدة مؤكدة.

وتحسن اتساع السوق عنصر داعم، لكن استمرار انخفاض السيولة الإجمالية وبقاء ثلثي الشركات تقريبا دون متوسط 200 يوم يعني أن السوق لا تزال بحاجة إلى اتساع أكبر في المشاركة وتحسن مستدام في السيولة لتأكيد أي تغير جوهري في الاتجاه.

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تراجع في النشاط وتركيز قيادي

بلغت قيمة التداول نحو 4.91 مليار ريال مقابل 5.46 مليار ريال في جلسة أمس، أي بانخفاض يقارب 14%، ما يظهر تراجعا في النشاط العام رغم تحسن الأسعار.

وجاء الدعم الرئيسي للمؤشر من قطاعات المواد الأساسية والطاقة والبنوك، وهي القطاعات الثلاثة الأكثر وزنا في السوق. وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا 0.67%، بينما صعد قطاع الطاقة 0.36% والبنوك 0.12%.

كما عادت السيولة إلى الأسهم القيادية، حيث تصدرت أسهم مثل أرامكو السعودية والراجحي النشاط، مع تسجيل تدفقات نقدية إيجابية ملحوظة في قطاع الطاقة خصوصا.

استقرار النشاط في انتقاء الشركات

لم تظهر بيانات الجلسة تغيرا جوهريا في توزيع السيولة بين شرائح التقييم المختلفة. فالشركات ذات مكررات الربحية بين 15 و25 مرة استحوذت على نحو 45.6% من تداولات الشركات اليوم مقابل 41% في الجلسة السابقة، لتبقى الشريحة الأكثر جذبا للسيولة.

في المقابل، تراجعت حصة الشركات ذات المكررات المرتفعة (أكثر من 25 مرة) إلى نحو 18.4% من التداولات مقابل 21.9% أمس، بينما استقرت حصة الشركات منخفضة المكرر (أقل من 15 مرة) قرب 28%.

وتشير هذه القراءة إلى أن السيولة اتجهت بدرجة أكبر نحو الشركات متوسطة التقييم، بدلا من تبني توجه هجومي واضح نحو أسهم النمو مرتفعة التقييم أو توجه دفاعي كامل نحو أسهم القيمة.