"تاسي" يفقد 250 نقطة منتصف تعاملات أول يوم لفتح السوق للأجانب

تراجعت الأسهم السعودية 250 نقطة في منتصف تعاملات اليوم، متأثرة بضغط من معظم الشركات، رغم نشاط التداولات منذ انطلاقة أولى جلسات السوق بعد فتحها أمام جميع المستثمرين الأجانب.

وانخفض المؤشر العام إلى مستوى 11160 نقطة، فاقدا نحو 2%، فيما بلغت قيمة التداولات 2.7 مليار ريال. وجاء الضغط بشكل رئيس من سهمي أرامكو ومعادن، إلى جانب تراجع 229 شركة مقابل ارتفاع محدود في بقية الأسهم.

وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في تحليل سابق إلى أن السوق كانت تسمح فعليا بدخول المؤسسات الأجنبية التي تدير أصولا لا تقل عن 500 مليون دولار، إلى جانب وجود عدد من الصناديق المتداولة المدرجة في البورصات الدولية والمخصصة للأسهم السعودية، وهو ما انعكس على بلوغ قيمة ملكية الأجانب نحو 450 مليار ريال.

وبناء على ذلك، لم يظهر أثر إيجابي مباشر لقرار فتح السوق أمام جميع الأجانب وقد يضعف الأثر اليوم نتيجة للأجازة الأسبوعية في الأسواق الدولية، إلا أن السوق باتت أكثر قابلية لاستقبال تدفقات شرائية أكبر مستقبلا، في حال تحسن العوامل الأساسية.

وفي سياق العوامل الخارجية، شهدت أسواق السلع تقلبات حادة يوم الجمعة، خاصة في المعادن الثمينة، حيث تعرض الذهب لموجة بيع قوية خلال الجلسة، قبل أن يعوض جزءًا من خسائره لاحقا، مسجلا أحد أسوأ تحركاته التاريخية. وانعكس ذلك على أداء سهمي معادن وأماك اللذين تراجعا نحو 8% و10% على التوالي.

في المقابل، واصلت الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية، إذ جاءت نتائج نادك للربع الرابع دون متوسط توقعات المحللين، ما دفع سهمها للتراجع نحو 7.5%، فيما انخفض سهم العربي 3.2% بعد إعلان نتائج أقل من التقديرات.

ودفع انخفاض السوق اليوم 7 شركات لتسجيل أدنى مستوياتها خلال عام، شملت: المتقدمة، التعمير، الأبحاث والإعلام، البحر الأحمر، نسيج، الوطنية للتعليم، وذيب، فيما سجلت 5 شركات أدنى سعر منذ الإدراج، وهي: جاهز، يو سي آي سي، أسمنت الشمالية، مرافق، وأسمنت الجوف.