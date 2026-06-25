فقدت الأسهم السعودية مستوى 11 ألف نقطة بعد تسجيلها أعلى وتيرة تراجع في أسبوعين لتغلق عند 10933 نقطة، فاقدة 0.67%، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها "أرامكو"، بينما قيم التداول انخفضت 15% لتسجل 4.2 مليار ريال.

جاء الإغلاق قرب أدنى مستوى في الجلسة لتظهر سيطرة واضحة لقوى البيع، ويأتي ذلك في وقت يتداول " تاسي " دون متوسطاته ليفقد الزخم الإيجابي ليتحول للسلبية، ما يزيد الضغوط البيعية على السوق، واحتمالات الوصول إلى مستويات 10500 نقطة على الأقل.

تاسي

أظهرت الجلسة اتساع الضغط على مستوى السوق، مع تراجع 181 شركة مقابل ارتفاع 59 شركة واستقرار البقية. وعلى مستوى القطاعات، هبط 17 قطاعا مقابل ارتفاع 5 قطاعات فقط.

وتصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات التراجعات بنسبة 2.9%. في المقابل ارتفع قطاع النقل 0.87%، ومن حيث النشاط القطاعي، استحوذ قطاع المواد الأساسية على أعلى قيمة تداول بنحو 20% من إجمالي تداولات السوق.

ومن زاوية التقييمات، تركزت سيولة الشركات بصورة أكبر في شريحة مكررات الربحية بين 15 وأقل من 20 مرة، التي استحوذت على نحو 24% من قيمة تداول الشركات، تلتها الشركات الخاسرة أو غير ذات المكرر الموجب بنحو 18%، ثم شريحة 10 إلى أقل من 15 مرة بنحو 17.7%.