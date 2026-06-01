"تاسي" يفقد أطول سلسلة ارتفاع منذ شهر والسيولة تقفز 91%

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر، بعد تراجعها بأسوأ أداء يومي في أسبوعين، رغم اتساع عدد الشركات المرتفعة، إلا أن انخفاض أسهم قيادية على رأسها "أرامكو" و"الراجحي" ضغط على المؤشر العام.

تراجع "تاسي" بنحو 0.6%، ليغلق عند 11,017 نقطة. وارتفعت قيمة التداول إلى نحو 7.6 مليار ريال بزيادة تقارب 91%، تأتي القفزة في قيم التداول مع عودة نشاط الأسواق العالمية ومتداولي الأجانب.

أشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند 11085 نقطة، ولم تنجح السوق في تجاوزها رغم الاقتراب منها أثناء التعاملات، ما يظهر عودة الضغوط البيعية، التي قد تشتد في حال استمرار عدم قدرة السوق على تجاوزها.

سيتداول سهم "أرامكو" دون أحقية أرباح في تعاملات يوم غد الثلاثاء، ما قد يشكل ضغطا على السوق مع تراجع محتمل بمقدار التوزيع البالغ نحو 34 هللة، إلا أن عودة ارتفاع النفط مع تزايد التوتر في الأحداث الجيوسياسية ربما تحد من تلك الخسائر.

قطاعيا، تراجع 14 قطاعًا مقابل ارتفاع 8 قطاعات. وتركزت السيولة في قطاعات هابطة، إذ استحوذت البنوك والطاقة والمواد الأساسية على نحو 2.96 مليار ريال، تعادل 45% من تداولات السوق، وجميعها أغلقت منخفضة.

وحدة التحليل المالي