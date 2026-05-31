"تاسي" يستقبل أولى جلساته بعد العيد باللون الأخضر

ارتفعت الأسهم السعودية في اولى جلساتها بعد توقفها لإجازة عيد الأضحى، مواصلة ارتفاعها للجلسة الرابعة وسط ارتفاع معظم الشركات وبدعم رئيس من "البنوك"

جاء إغلاق "تاسي" عند 11078 نقطة مرتفعا 0.5%، في حركة اتسمت باتساع واضح في عدد الرابحين، لكنها لم تكن مصحوبة بزخم سيولة مرتفع قياسا بمتوسط التداول خلال 100 يوم.

ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11085 نقطة، وسلوك السوق عند تلك المستويات خاصة مع عودة الأسواق العالمية وتزايد تعاملات الأجانب، ستظهر إشارات من شانها أن توضح مسار السوق خلال المدى القصير.

بلغت قيمة التداول على المؤشر العام نحو 4 مليارات ريال أقل من المتوسط الشهري بنحو 30%، وبلغ مدى التذبذب 0.4%، ما يشير إلى جلسة صاعدة لكنها محدودة الحركة السعرية. أما مؤشر إم تي 30، الذي يعكس أداء الشركات القيادية، فارتفع بنسبة أقل بلغت 0.3%، بما يوحي بأن الدعم لم يكن محصورا بالكامل في الأسهم الكبرى. وجاء الصعود مدعومًا باتساع إيجابي؛ إذ ارتفعت 183 شركة مقابل تراجع 58 واستقرار البقية.

قطاعيا، ارتفع 18 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر "الخدمات الاستهلاكية" المكاسب بنسبة 2.8%، في المقابل، جاء الضغط من "الطاقة" الذي تراجع 1.30%، بينما الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 703 مليون ريال.

على مستوى الأسهم، تُظهر البيانات أن 66 شركة فقط تتداول أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 185 دون هذا المتوسط. ورغم أن جلسة اليوم كانت إيجابية من حيث عدد الرابحين، فإن هذه القراءة تعكس أن الصورة المتوسطة الأجل لا تزال أضعف من أداء الجلسة نفسها.

كما سجلت 4 أوراق مالية خلال تعاملات اليوم أعلى مستوى سنوي، المملكة، جرير، الكيميائية، مجموعة صافولا. في المقابل، سجلت مسار أدنى مستوى تاريخي، بينما ظهر أسمنت الجنوب تسجيله أدنى مستوى سنوي.

"المملكة القابضة" عند أعلى سعر في عقد

ارتفع سهم "المملكة القابضة" للجلسة الثالثة منذ أن اتجهت "سبيس اكس" للطرح العام، ليصعد السهم بتداولات اليوم بالحد الأقصى ليصل إلى 13.58 ريال في أعلى مستوى سعري منذ 2016، لتتخطى قيمة الشركة السوقية 50 مليار ريال.

نهاية الأسبوع الماضي، كشفت "المملكة القابضة" لـ"الشرق" حصرياً أن حصتها المجمّعة مع حصة المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في "سبيس إكس" تبلغ 0.63%. وعند تقييم يبلغ 1.25 تريليون دولار، تصل قيمة هذه الحصة إلى نحو 8.32 مليار دولار، وترتفع إلى 10.55 مليار دولار إذا بلغ تقييم "سبيس إكس" 1.75 تريليون دولار.

رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال على حسابه الشخصي في اكس، وصف التقييم بالمنخفض وغير المنصف، مشيرا إلى أن السهم يستحق قيمته الحقيقية وهي 31.57 ريال، والذي يمثل 50% أعلى من قيمة صافي اصول الشركة.

تراجع "سينومي ريتيل" و"السعودي الألماني"

بعد نهاية تعاملات آخر جلسات "تاسي"قبل التوقف لإجازة عيد الأضحى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفا، من نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" للفترة من 2018 – 2021، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات. وتراجع سهم "السعودي الألماني" نحو 4.7% ليصل إلى 32.40 ريال.

في المقابل، أفصحت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة 17 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون بمجلس إدارة "سينومي ريتيل" ورئيس تنفيذي، وعدد من المديرين الماليين بالشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، وذلك للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وسجل سهم الشركة تراجعا في تعاملات اليوم بنحو 5.8% ليصل إلى 12.59 ريال في الجلسة الثانية من الحدث.