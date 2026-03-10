"تاسي" يستعيد اللون الأخضر بقيادة "البنوك" رغم تراجع "أرامكو"

عادت الأسهم السعودية للصعود بعدما كسرت أطول سلسلة ارتفاع في شهر، جاء ذلك رغم تراجع "أرامكو" إلا أن التحرك الإيجابي من معظم الشركات خصوصا "البنوك" دعم النقاط الخضراء لـ"تاسي" الذي أنهى التعاملات عند 10930 نقطة رابحا نحو 1%، بينما تراجعت قيم التداول 25% مسجلة 5.2 مليار ريال.

ما تزال فرص دخول السوق لمسار تصاعدي على الاجل الطويل تتراجع مع استمرار انخفاض أرباح الشركات الذي لا يحسن من العوامل الأساسية الدافعة للحركة الإيجابية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين في ظل الظروف المحيطة بالسوق.

حتى افتتاح جلسة اليوم اعلنت 127 شركة عن نتائج فصلية بلغ الأرباح المجمعة نحو 87 مليار ريال متراجعة 33%، وبإستثناء أرامكو تراجع الأرباح يبلغ 60%. مما يرفع من مكررات الربحية ويخفض العوائد، لينعكس سلبا على جاذبية السوق أمام البدائل الإستثمارية.في المقابل، الإنتقائية ستكون أكثر حضورا في السوق، حيث يتركز الإهتمام على الشركات الأعلى أداء من ناحية مالية، حيث ارتفع "البابطين" بعد نمو أرباحه الفصلية، وفي المقابل تراجع سهم "أرامكو" بعد نتائج أقل من التوقعات إلى جانب تراجع أسعار النفط.