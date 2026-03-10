الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 10 مارس 2026 | 21 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.37
(1.10%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة142.6
(-0.49%) -0.70
الشركة التعاونية للتأمين129
(3.61%) 4.50
شركة الخدمات التجارية العربية111.6
(0.72%) 0.80
شركة دراية المالية5.2
(0.39%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36.1
(1.63%) 0.58
البنك العربي الوطني21.01
(1.50%) 0.31
شركة موبي الصناعية11.45
(0.62%) 0.07
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.3
(-0.25%) -0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.66
(-1.13%) -0.19
بنك البلاد26.66
(3.49%) 0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل10.44
(-0.57%) -0.06
شركة المنجم للأغذية49.28
(-0.28%) -0.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.73
(1.73%) 0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.7
(-3.74%) -2.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية133.8
(-2.12%) -2.90
شركة الحمادي القابضة25.88
(3.44%) 0.86
شركة الوطنية للتأمين12.19
(0.41%) 0.05
أرامكو السعودية26.9
(-0.81%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية13.28
(2.15%) 0.28
البنك الأهلي السعودي40.72
(4.36%) 1.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.6
(-4.30%) -1.42
الأسواق

"تاسي" يستعيد اللون الأخضر بقيادة "البنوك" رغم تراجع "أرامكو"

أحمد الرشيد من الرياض
الثلاثاء 10 مارس 2026 17:14 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
عادت الأسهم السعودية للصعود بعدما كسرت أطول سلسلة ارتفاع في شهر، جاء ذلك رغم تراجع "أرامكو" إلا أن التحرك الإيجابي من معظم الشركات خصوصا "البنوك" دعم النقاط الخضراء لـ"تاسي" الذي أنهى التعاملات عند 10930 نقطة رابحا نحو 1%، بينما تراجعت قيم التداول 25% مسجلة 5.2 مليار ريال.

ما تزال فرص دخول السوق لمسار تصاعدي على الاجل الطويل تتراجع مع استمرار انخفاض أرباح الشركات الذي لا يحسن من العوامل الأساسية الدافعة للحركة الإيجابية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين في ظل الظروف المحيطة بالسوق.

حتى افتتاح جلسة اليوم اعلنت 127 شركة عن نتائج فصلية بلغ الأرباح المجمعة نحو 87 مليار ريال متراجعة 33%، وبإستثناء أرامكو تراجع الأرباح يبلغ 60%. مما يرفع من مكررات الربحية ويخفض العوائد، لينعكس سلبا على جاذبية السوق أمام البدائل الإستثمارية.في المقابل، الإنتقائية ستكون أكثر حضورا في السوق، حيث يتركز الإهتمام على الشركات الأعلى أداء من ناحية مالية، حيث ارتفع "البابطين" بعد نمو أرباحه الفصلية، وفي المقابل تراجع سهم "أرامكو" بعد نتائج أقل من التوقعات إلى جانب تراجع أسعار النفط.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية