"تاسي" يرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 9.5%

وصلت الأسهم السعودية لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء وسط أداء إيجابي من معظم الشركات بقيادة البنوك، لتصل مكاسب "تاسي" نحو 1.3 ألف نقطة منذ افتتاح شهر مارس، وبذلك يصل الأداء منذ بداية العام 9.5%.

جاء الإغلاق عند 11486 نقطة ليربح المؤشر 0.5%، بينما انخفضت قيم التداول 7% عن الجلسة السابقة لتبلغ 6.2 مليار ريال لكنها تأتي أعلى من المتوسط الشهري 5.6 مليار ريال.

تعد موجة الارتفاع الحالية التي بدأت قبل نحو شهر والتي بلغت مكاسبها 12.7% هي الأعلى منذ نوفمبر المتزامنة مع توقعات السوق برفع سقف ملكية الأجانب في السوق.

حقق سوق الأسهم السعودية مكاسب متواصلة رغم الأحداث الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

يأتي الأداء رغم عدم ظهور معظم النتائج المالية للشركات، وبقاء مكررات الربحية مرتفعة حيث بلغت 23 مرة باستثناء أرامكو، ما يزيد من جاذبية أسواق الدخل الثابت.

في المقابل، فإن النتائج المالية للشركات في الربع الرابع، حققت أدنى أرباح فصلية باستثناء أرامكو منذ 2020، بعدما تراجعت 63% على أساس سنوي مسجلة 16.5 مليار ريال.

التسعير انعكاس لتوقعات السوق بحدوث تغير في اتجاه ربحية الشركات للنمو، ويزيد ذلك من حساسية السوق تجاه المعطيات السلبية إن ظهرت، خصوصا أرباح الشركات في الربع الأول، لذلك استدامة الارتفاع مرهونة بدرجة كبير في تحقيق الشركات أداء يفوق متوسطات التوقعات.

من ناحية فنية، تعد المستويات الحالية مقاومة، بينما الدعم عند متوسط 200 يوم البالغ 11090 نقطة، ولا تزال السوق قادرة على تحقيق مزيد من المكاسب حيث مؤشر القوة النسبية لم يدخل بعد في مرحلة التشبع الشرائي لكنه قريب منها.