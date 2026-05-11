"تاسي" يرتفع للجلسة الثالثة بأعلى سيولة في شهر بدعم من القياديات

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها اليوم للجلسة الثالثة وسط ارتفاع معظم الشركات على رأسها "أرامكو" و"أكوا" وارتفاع قيم التداول لأعلى مستوى في شهر.

أغلق "تاسي" عند 11158 نقطة بمكاسب 0.4%، وسط تداولات بلغت 7.74 مليار ريال مرتفعة 58%. وجاءت السيولة مائلة بوضوح للأسهم الصاعدة، إذ استحوذت الأوراق المرتفعة على نحو 65%.

إنتاج الأغذية يتصدر المكاسب

قطاعيا، ارتفع 13 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر إنتاج الأغذية المكاسب بصعود 8.2%، مدعومًا بارتفاعات قوية في "المراعي" و"سدافكو" و"نادك"، في المقابل، جاء الضغط الأبرز من البنوك التي تراجعت 1% وكان الأعلى تداولا بقيمة 1.7 مليار ريال.

أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى ان تزايد الزخم الإيجابي يعتمد على قدرة السوق في الإغلاق أعلى من 11160 نقطة، وأنهت السوق تعاملاتها عند ذلك المستوى، لذا تداولات الغد ستكشف مدى قوة الشراء والحفاظ على سلسلة الارتفاع.

تأثير نتائج الشركات

الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، بلغت 24 شركة من إغلاق الجلسة السابقة وحتى الافتتاح، وحققت مجتمعة أرباحا صافية قدرها 744.6 مليون ريال في الربع الأول 2026. وسجلت 20 شركة أرباحا مقابل 4 شركات خاسرة، فيما تحسنت نتائج 14 شركة سنويا وتراجعت نتائج 10 شركات. واستحوذت الشركات على سيولة بلغت 564.2 مليون ريال، تعادل نحو 7.3% من تداولات السوق.

وبمقارنة النتائج مع متوسط توقعات المحللين، كانت تغطية المحللين لـ 13 شركة من المعلنة، جاءت 8 شركات أعلى من التوقعات، و4 شركات دون التوقعات، وشركة واحدة قريبة من المتوقع.

وبرزت سيرا بأرباح 42 مليون ريال مقابل توقعات 13.57 مليون، فارتفع سهمها 5.74%. كما تفوقت الموارد ومهارة وأسمنت ينبع على التوقعات، وصعدت أسهمها. في المقابل، جاءت جاهز وساسكو دون التوقعات وتحولتا للخسارة، فتراجع سهم جاهز، بينما انخفض ساسكو 1.25%.

أفصحت 218 شركة عن نتائجها المالية الفصلية وبلغت الأرباح المجمعة 166.2 مليار ريال بنمو 22%، بينما ينخفض النمو إلى 13% عند استثناء أرامكو. جاءت معظمها رابحة بينما 33 شركة خاسرة.