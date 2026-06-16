"تاسي" يرتفع بعدد أقل من الشركات وتراجع السيولة ترقبا لـ"الفيدرالي"

ارتفعت الأسهم السعودية لأعلى مستوى في شهر رغم تراجع معظم الشركات بعدما واجهت أسهم قيادية على رأسها "أرامكو" و"الراجحي" تراجع معظم الشركات، بينما تراجع نشاط السيولة، ولم تسجل السوق مستويات أعلى مما تحقق خلال جلسة الأمس، ليظهر تحفظ المتعاملين في التداول ترقبا لنتائج اجتماع الفيدرالي.

أغلق المؤشر العام عند 11146 نقطة رابحا 0.5%، بينما قيم التداول تراجعت 29% إلى 4.7 مليار ريال. وتعكس جلسة اليوم تمركزا انتقائيا للسيولة في شركات أكبر وأكثر تأثيرا، خصوصا ضمن شريحة المكررات الربحية المتوسطة.

ورغم تراجع السيولة، حافظت الشركات الأكبر تداولا على تأثير واضح، إذ استحوذت أكبر 10 شركات من حيث القيمة على نحو 37% من إجمالي تداولات الشركات.

وتصدر الراجحي النشاط بقيمة تداول بلغت 506 ملايين ريال، مرتفعا 1.20%، تلاه أرامكو السعودية بتداولات 213 مليون ريال وارتفاع 0.68%، ثم الأهلي بقيمة 159 مليون ريال وارتفاع 0.9%. وساعدت هذه الأسماء، إلى جانب الإنماء والرياض وإس تي سي، في دعم "تاسي" رغم تراجع معظم الشركات

في المقابل، أظهر اتساع السوق صورة أضعف، إذ ارتفع عدد الشركات المتراجعة من 78 شركة في الجلسة السابقة إلى 137 شركة اليوم، مقابل تراجع عدد الشركات المرتفعة إلى 102 شركة.

تاسي

المكررات المتوسطة تستحوذ على الحصة الكبرى

جاءت الشركات ذات المكرر بين 15 و25 مرة في موقع التأثير الأبرز، بعدما استحوذت على 41.1% من السيولة، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار ريال، أما الشركات ذات مكرر الربحية الأقل من 15 مرة، استحوذت على 27% من السيولة، وسجلت الشركات ذات المكرر الأعلى من 25 مرة سيولة بلغت 950 مليون ريال.

كانت الشركات الخاسرة أو بلا مكرر موجب الحلقة الأضعف، إذ بلغت تداولاتها 526 مليون ريال، تمثل 11% من السيولة، مع أداء سلبي. لتظهر تحركات السيولة لم تتجه نحو مخاطرة واسعة، بل مالت إلى انتقاء شركات رابحة ذات تقييمات متوسطة.

من ناحية فنية، لم تتغير الصورة الهيكلية عن الجلسة السابقة، إذ بقيت 83 شركة أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 166 شركة أدنى منه. غير أن التغير جاء من جانب السيولة، حيث ارتفعت حصة الشركات المتداولة فوق هذا المتوسط إلى 52% من إجمالي السيولة، مقابل 46% في الجلسة السابقة.

وسجلت 4 شركات أعلى سعر سنوي خلال الجلسة، هي الكابلات السعودية، وجرير، وإم آي إس، وبوبا العربية، بينما سجلت الكثيري أدنى سنوي.