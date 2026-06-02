"تاسي" يرتفع بشكل طفيف رغم تراجع معظم الشركات

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد تسجيلها أسوأ أداء يومي في أسبوعين، إلا أن المكاسب جاءت طفيفة بتراجع معظم الشركات، في وقت انحسرت فيه قيم التداولات.

أغلق "تاسي" عند 11016 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت 6 نقاط. بلغت قيمة تداول السوق 5.74 مليار ريال بانخفاض نحو 25% عن الجلسة السابقة.

لا تزال السوق عاجزة عن تجاوز المقاومة 11080 نقطة، وذلك يظهر ضعف قوى الشراء، واستمرار ذلك يزيد من فرصة تزايد الضغوط البيعية وكسر مستويات 11 ألف نقطة، ما يزيد من أهمية ظهور حوافز جديدة تعزز من شهية المخاطرة لإبقاء السوق فوق مستوى 11 ألف نقطة.

تراجع الأمس جاء بانخفاض عدد محدود من الأسهم، وتعاملات اليوم تأتي معاكسة لسوك الجلسة السابقة، إذ الارتفاع جاء من عدد شركات أقل، وهذا يظهر ضعف الزخم الإيجابي الداعم لاستمرار الحركة الصاعدة.

فنيا، بقي تاسي أعلى من متوسط 200 يوم بفارق محدود، إذ بلغ المتوسط 11013 نقطة، لكن الصورة الداخلية لا تزال ضعيفة، فقد ارتفع عدد الأسهم فوق متوسط 200 يوم إلى 71 سهما فقط، بينما بقي 180 سهما دون هذا المتوسط. لذلك، فإن الإشارة الفنية الإيجابية للمؤشر لا تزال هشة، لأنها غير مدعومة بتحسن واسع في مراكز الأسهم.

قطاعيا، ارتفع 7 قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الاتصالات" بـ1%، بينما جاء "المرافق العامة" على رأس المتراجعة بـ1.7%، بينما الأكثر تداولا "البنوك" بقيمة 1.1 مليار ريال.

وتوضح المقارنة القطاعية مع الجلسة السابقة وجود تدوير في مراكز السوق، فقد تحولت قطاعات مثل التأمين والخدمات التجارية والمهنية من أداء قوي في الجلسة السابقة إلى تراجع في جلسة اليوم، بينما انتقل الدعم إلى الاتصالات والمواد الأساسية والبنوك. غير أن هذا التدوير لم ينجح في تحسين مشاركة أوسع من قبل الشركات في دعم النقاط الخضراء.