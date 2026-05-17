"تاسي" يدخل أطول سلسلة تراجع يومية خلال 3 أسابيع

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة في أطول سلسلة منذ 3 أسابيع، حيث أغلقت الجلسة على تراجع محدود، لكنه كان أعمق من حيث اتساع الحركة داخل السوق.

أغلق "تاسي" عند 10968 نقطة منخفضا 0.3%، مع قيمة تداول بلغت 2.91 مليار أقل 45% عن الجلسة السابقة، الأدنى منذ مطلع العام الجاري.

حركة السوق لا تزال تظهر قوة البائعين، والتي ستبقى حاضرة طالما تداولت السوق دون 11080 نقطة، ومع قرب إجازة العيد، تتزايد رغبة الاحتفاظ بنسب أعلى للسيولة ما قد تشكل ضغوطا إضافية إذا لم تظهر عوامل تحفز شهية المخاطرة.

جلسة يغلب عليها الضغط البيعي

ورغم أن الهبوط الظاهر في المؤشر العام بقي محدودا، إلا أن قراءة الأسهم الفردية تكشف جلسة يغلب عليها الضغط البيعي، إذ تراجعت 169 ورقة مالية مقابل ارتفاع 71 فقط، بينما استقرت البقية.

تبدو دلالة الاتساع أكثر وضوحا عند النظر إلى موقع الأسعار من متوسط 200 يوم، وهو مؤشر يستخدم عادة لقياس الاتجاه المتوسط الأجل. فقد تداولت 185 ورقة مالية دون هذا المتوسط، مقابل 65 ورقة فقط فوقه.

هذه القراءة تعكس أن جزءا كبيرا من السوق ما زال يتحرك تحت ضغط فني متوسط الأجل، حتى مع وجود ارتفاعات انتقائية في بعض الأسهم.

المواد الأساسية القطاع الأكثر تراجعا

قطاعيا، انخفض 15 قطاعا مقابل ارتفاع البقية. وكان قطاع المواد الأساسية الأكثر ضغطًا على السوق بعد تراجعه 1.75%، مع تسجيله أعلى قيمة تداول بين القطاعات عند نحو 470 مليونا، بما يعادل 16.1% من سيولة السوق.

في المقابل، جاءت مكاسب بعض القطاعات لتخفف من حدة التراجع، منها "الطاقة" و"المرافق العامة" بنحو 0.3% و0.7% على التوالي.

وتركز نحو ثلث سيولة السوق في أعلى 10 أسهم تداولا، من بينها "أرامكو" و"أكوا" و"الراجحي"، ما يشير إلى قدر من التركز في النشاط رغم اتساع التراجع السعري.

خلال التداول سجلت 18 شركة أدنى سعر سنوي و8 شركات عند أدنى تاريخي، مقابل "عناية" أعلى سنوي، دون تسجيل أي أعلى تاريخي جديد.