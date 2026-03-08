"تاسي" يخترق 11 ألف نقطة بأفضل أداء يومي منذ 23 أسبوعا

اخترق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" مستوى 11 ألف نقطة خلال تعاملات الجلسة، مسجلا مكاسب بلغت 2.1% كأفضل أداء يومي منذ 23 أسبوعا، بدعم من معظم الشركات على رأسها "أرامكو" مساهما بأكثر المكاسب.

فيما ارتفعت قيم التداول 8% إلى 5.6 مليار ريال. ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة والكيمياويات المتأثرة بأحداث المنطقة.

أداء إيجابي رغم تصاعد النزاع العسكري

يأتي الأداء الإيجابي رغم الأحداث، نتيجة موقف الحياد للسعودية، إلى جانب قدرتها العسكرية في مواجهة أي تهديدات لأراضيها وأجوائها، ما جعل الاقتصاد يعمل في وضع طبيعي، إضافة إلى انحسار التهديدات ليخفض من مخاطر تعطل القطاع الخاص، في سيناريو متوافق مع تحليل "الاقتصادية" بالتعافي السريع لـ"تاسي" مع النزاعات في المنطقة.

في المقابل، تمتع الاقتصاد السعودي بمرونة لوجستية، حيث إن وفرة الموانئ وطاقتها الاستيعابية على ساحل البحر الأحمر، مع شبكة خطوط نقل برية، يحد من أثر تعطل النقل البحري عبر مضيق هرمز.

الطاقة والبتروكيماويات تقودان المكاسب

نتيجة الظروف الجارية، ارتفعت أسعار الطاقة، ليصعد برنت بأعلى وتيرة أسبوعية منذ 6 سنوات بمكاسب 28%، وفي ظل مرونة لوجستية بوجود خط أنابيب شرق غرب تُمكن "أرامكو" من نقل 7 ملايين برميل يوميا عبره إلى الساحل الغربي، انعكس ذلك بارتفاع سهم الشركة 3.7% في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع خلال تعاملات اليوم 4.1% ليصل لأعلى مستوى في عام عند 26.94 ريال.

بينما سجلت شركات كيماوية قفزات سعرية مرتفعة بالنسبة القصوى لخمسة أسهم "كيمانول" و"اللجين" و"كيان السعودية" و"ينساب" و"بترو رابغ".

جاء ذلك بعد تعثر إمدادات الغاز ما دفع بأسعارها في آسيا وأوروبا للارتفاع إلى جانب النفط، وهو ما أربك شركات بتروكيماوية في الأسواق الخارجية ما دفع بأسعار المنتجات للارتفاع، ويحدث ذلك مع سير عمل المصانع المحلية، ما يرفع توقعات السوق تجاه ربحيتها.

إلا أن تلك التحركات السعرية مرهونة بتوقعات السوق بأمد أثر الأحداث في الإمدادات، فكلما طال الأمد مع بقاء القدرة الإنتاجية المحلية، يجعل النظرة تجاه المصانع المحلية إيجابية.

مهلة الإفصاح تقترب من نهايتها

حتى قبل الافتتاح اليوم، أعلنت 106 شركات عن نتائجها المالية، بلغ إجمالي الأرباح 17.4 مليار ريال في الربع الرابع متراجعة 59% على أساس سنوي، ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد، وتنتهي مهلة الإفصاح بنهاية الشهر الجاري.

استمرار اتجاه الربحية للتراجع لن يحسن من مكرر ربحية السوق البالغة 20 مرة باستثناء أرامكو، وما لم تتغير التوقعات بتحقيق الشركات معدلات نمو أعلى، ستكون عوائد السوق أقل جاذبية من البدائل، خاصة مع انحسار آمال خفض قريب لأسعار الفائدة، وفي ظل تلك المتغيرات، ستجد السوق صعوبة في الدخول لمسار تصاعدي في الأداء.

وحدة التحليل المالي