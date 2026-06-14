"تاسي" يتخطى 11100 نقطة وسط مشاركة من معظم الشركات رغم تراجع النشاط





ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية مع زيادة في وتيرة الارتفاع وسط دعم من معظم الشركات على رأسها "معادن" رغم تراجع النشاط.

جاء الإغلاق عند 11104 نقاط رابحا 0.6%، في وقت تراجعت فيه قيم التداول 13% إلى 4.2 مليار ريال، غير أن قراءة السيولة تكشف أن الصعود لم يكن دفاعيا بالكامل، إذ زاد النشاط النسبي في الأسهم ذات المكررات المرتفعة والشركات الخاسرة أو التي لا تملك مكرر ربحية موجباً، في إشارة إلى تحسن نسبي في شهية المخاطرة والإقبال على شركات النمو.

لا تزال السوق تبحث عن تماسكها فوق 11 ألف نقطة في ظل تقلبات أسعار النفط، وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاستمرار فوق 11080 نقطة لأكثر من جلسة يعزز فرص الأداء الإيجابي من ناحية فنية.

تاسي

البنوك والمواد الأساسية يدعمان الصعود

قطاعيا، جاءت البنوك على رأس القطاعات الداعمة، بسيولة بلغت 684 مليون ريال، وارتفاع 0.9%، مع ارتفاع جماعي لمكونات القطاع. ويعزز هذا الأداء صورة الاتساع الإيجابي للجلسة، خصوصا أن البنوك تمثل إحدى الشرائح المؤثرة في حركة المؤشر.

كما قدم قطاع المواد الأساسية في صدارة القطاعات من حيث السيولة بنحو 903 ملايين ريال، مع أداء إيجابي يقارب 1.8%. وأسهم صعود "معادن" بنسبة 5.2% في دعم أداء القطاع خلال الجلسة.

في المقابل، شكل قطاع الطاقة نقطة ضغط نسبية، بعدما تراجع بنحو 1.1%، متأثرا بتراجع "أرامكو السعودية" بنسبة 1.1%، و"لوبريف" بنسبة 5.4%.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر نشاطا، تصدر "الراجحي" السيولة بنحو 346 مليون ريال، مع ارتفاع بلغ 0.2%، تلاه "أرامكو السعودية" بنحو 333 مليون ريال، ثم "معادن" بنحو 196 مليون ريال.

وتظهر هذه التركيبة أن المؤشر تلقى دعما من اتساع المكاسب ومن بعض الأسهم المتوسطة والمرتبطة بالنمو، رغم استمرار الضغط من بعض الأوزان الكبيرة في قطاع الطاقة.

السيولة لا تتحرك كجلسة دفاعية

تكشف تحركات السيولة حسب شرائح مكرر الربحية أن جلسة اليوم لم تكن جلسة بحث تقليدي عن أسهم القيمة. فقد تراجعت حصة الأسهم ذات المكرر الأقل من 15 مرة إلى 23%، مقارنة بـ28% في الجلسة السابقة، كما انخفضت حصة شريحة المكرر بين 15 و25 مرة إلى نحو الثلث، مقابل النصف تقريبا في الجلسة السابقة.

في المقابل، ارتفعت حصة الأسهم ذات مكرر الربحية فوق 25 مرة إلى 24%، مقارنة بـ19% في الجلسة السابقة. كما زادت حصة الشركات الخاسرة أو التي لا تملك مكرر ربحية موجباً إلى 16.78% بنحو الضعف عن الجلسة السابقة.