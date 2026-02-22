بيتكوين كسبت "وول ستريت"... والآن تدفع الثمن





كان من المفترض أن يجلب احتضان "وول ستريت" لبيتكوين الاستقرار. لكنه بدلاً من ذلك خلق نقطة ضعف جديدة: الاعتماد على الأموال الأمريكية التي بدأت الآن في التراجع.

منذ 10 أكتوبر، خرج نحو 8.5 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة. كما تراجع الانكشاف على العقود الآجلة في بورصة شيكاجو التجارية بنحو الثلثين من ذروته في أواخر 2024 ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

وظلت الأسعار على منصة "كوينبيس"، وهي المنصة المفضلة لدى العديد من المؤسسات الأمريكية، تُتداول عند خصم مقارنة بمنصة "باينانس" الخارجية، وهو ما يُعدّ إشارة إلى بيع أمريكي مستمر. وانخفضت بتكوين بأكثر من 40% حتى مع عثور الأسهم والمعادن النفيسة على مشترين.

رأس المال الأمريكي دعامة رئيسية لسعر بيتكوين

يحمل هذا الانعكاس وزناً غير معتاد بسبب الكيفية التي تغيرت بها السوق. فعلى مدار معظم تاريخها، كان سعر بيتكوين يُحدَّد في منصات خارجية بواسطة متداولي التجزئة. وعلى مدى العامين الماضيين، دفعت الصناديق المتداولة الفورية مليارات الدولارات عبر أدوات أميركية، وأصبحت بورصة شيكاجو التجارية الوجهة المهيمنة للعقود الآجلة، وأزاحت صناديق التقاعد وصناديق التحوط المشترين الأفراد. وأصبح رأس المال الأميركي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، هو المحدِّد الهامشي للسعر.

وعندما كان هذا المال في طور التوسع، قفزت بيتكوين إلى مستوى قياسي في 6 أكتوبر. أما الآن فهي تتعثر، ولا يوجد محفز واضح لإعادة تشغيل الزخم. ولم تسجل العملة المشفرة الأصلية تغيراً يُذكر، إذ جرى تداولها عند نحو 67500 دولار يوم الأربعاء.

انهيار أطروحة الاستثمار المؤسسي وتراجع دور بتكوين كتحوط

المشكلة الجوهرية بسيطة: أطروحة الاستثمار المؤسسي انهارت. فالمستثمرون الذين اشتروا بيتكوين كتحوط ضد التضخم، أو تآكل قيمة العملة، أو ضغوط أسواق الأسهم، شاهدوا هبوطها جنباً إلى جنب مع المخاطر التي كان من المفترض أن تعوضها، وأحياناً بوتيرة أسرع. أما من تعاملوا معها كصفقة زخم، فقد انتقلوا إلى أصول تتحرك فعلياً، من الأسهم العالمية إلى الذهب.

وقد أدى تفكيك تلك الصفقة المشفرة إلى جعل السوق أضعف مما يبدو. وقال ديفيد لاوانت، رئيس الأبحاث في أنكوراج ديجيتال، إن الطلب على الانكشاف الممول بالاقتراض في بورصة شيكاجو التجارية "لم يكن بهذا الضعف منذ مرحلة ما قبل اندفاع الصناديق المتداولة في منتصف 2023". ويعني انخفاض الرافعة المالية وجود مشترين قسريين أقل عندما ترتفع الأسعار، وكذلك عدد أقل من المشترين الطبيعيين القادرين على امتصاص موجات البيع عند تصاعدها.

وكان جزء من الموجة المؤسسية أيضاً أكثر ميكانيكية مما بدا. فقد كانت صناديق التحوط تنفذ صفقات الأساس، عبر شراء بتكوين الفورية وبيع العقود الآجلة بعلاوة، لالتقاط الفارق كعائد. ولم تتطلب هذه الاستراتيجية رأياً بشأن اتجاه الأسعار، بل فقط أن يتجاوز العائد ما هو متاح في أماكن أخرى.

وخلال معظم عام 2025، تحقق ذلك. لكن عندما انضغط ذلك الفارق إلى ما دون عوائد سندات الخزانة بعد 10 أكتوبر، فقدت الصفقة مبررها وتوقفت تلك التدفقات. ويشكل ذلك عنصراً واحداً من صورة الطلب، رغم أن معظم الانعكاس في الصناديق المتداولة يبدو مدفوعاً بتراجع الشهية لبيتكوين كأصل، لا باقتصاديات أي استراتيجية مراجحة بعينها.

وقال بوهوميل فوساليك، كبير مسؤولي الاستثمار في 319 كابيتال: "لا يوجد سبب لبقاء ذلك الرأس المال". وأضاف أنه إلى أن تعود شهية حقيقية للطلب الفوري، فإن "كل ارتداد قد يتحول إلى منطقة بيع للتعادل بدلاً من أن يكون أساساً للتعافي". ويشير خصم "كوينبيس"، الذي كان سلبياً خلال معظم عام 2026، إلى أن الطلب لم يتبلور بعد.

هيكل السوق المؤسسي يحد من التعافي

لقد جلب اندماج بتكوين مع التمويل الأمريكي مزايا حقيقية، مثل سيولة أعمق والشرعية المؤسسية التي افتقدها الأصل طويلاً. لكن في الوقت الراهن، يتراجع الطلب، وقد فقدت السوق قدرتها على الاستجابة للأخبار الجيدة.

أما المشكلة الأعمق فهي هيكلية. فالمأسسة لم تُلغِ التقلبات، بل أعادت توزيعها. فالمنتجات نفسها التي أدخلت "وول ستريت" إلى بتكوين، مثل الصناديق المتداولة، والطبقات المولدة للعائد، واستراتيجيات الخيارات، صُمّمت لتنعيم العوائد في الظروف المستقرة. وهي تفعل ذلك. لكنها أيضاً تركز المخاطر بطرق لا تظهر إلا عند تغير الظروف.

فالمنتجات المُهيكلة التي تولد عائداً عبر بيع الخيارات تكبح تقلبات الأسعار في الأسواق الهادئة، ثم تضخمها عندما يضرب محفز حقيقي. كما أن كثيراً من مستثمري الصناديق المتداولة يجلسون دون متوسط تكلفة الشراء لديهم، ما يعني أن الارتدادات تُباع من قبل حائزين يسعون فقط إلى التعادل، وهو ما يحد من المكاسب التي كان من الممكن في دورات سابقة أن تتغذى على الزخم.

وقال سبنسر هالارن، الرئيس العالمي لتداول خارج البورصة في "جي إس آر": "إن التوسع في تبني منتجات مثل (IBIT) التابعة لـ"بلاك روك" يخلق استقراراً موضعياً في بتكوين عندما تتداول الأسعار ضمن نطاق". لكنه أضاف أنه عندما يضرب محفز حقيقي، فإن "الهياكل نفسها يمكن أن تبالغ فعلياً في الحركة. وعلى وجه الخصوص، فإن المنتجات المولدة للعائد التي تبيع الخيارات بشكل منهجي تكبح التقلبات، إلى أن تضخمها".

والنتيجة سوق فقدت قدرتها على الاستجابة للأخبار الجيدة. فعندما أعلنت شركة "بلاك روك" عن منتج مرتبط بمنصة "يونيسواب"، ارتفع الرمز لفترة وجيزة قبل أن يعود للانخفاض. وفي دورات سابقة، كانت عناوين مشابهة غالباً ما تطلق موجات صعود ممتدة. أما الآن، فيتلاشى الحماس قبل أن يتشكل.

وبحسب زاك ليندكويست، الشريك الإداري في "بيور كريبتو"، فإن "هيكل السوق انهار فعلياً في العاشر من أكتوبر.. ولم نشهد من قبل هذا القدر من الاستمرارية وحدّة التراجع، حتى في عامي 2018 و2022".