بيتكوين تهبط دون مستوى 65 ألف دولار الحاسم.. ووصولها إلى "60" غير مستبعد





تراجعت بيتكوين في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين، وسط اضطراب تسببت فيه موجة جديدة من القلق بشأن وضع الرسوم الجمركية الأميركية.

انخفضت العملة المشفرة الكبرى بما يصل إلى 4.8% لتقترب من 64300 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 فبراير، فيما تكبدت رموز رقمية أخرى خسائر أكبر؛ إذ تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 5.2%.

جاءت الخسائر بعد أن صرح مسؤولون أميركيون يوم الأحد أن الاتفاقات التجارية التي جرى التوصل إليها بالفعل مع الشركاء لا تزال سارية، رغم حكم صادر عن المحكمة العليا أبطل استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية.

رسوم ترمب تربك سوق الكريبتو

كتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت إنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي أعلنها قبل يوم واحد إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية. تراجع الدولار والعقود المستقبلية للأسهم الأميركية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بينما ارتفع مؤشر لأسهم آسيا بنسبة 1%.

قالت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربيت ماركتس" (Orbit Markets): "لا تزال سوق العملات المشفرة هشة، مع اعتماد المشاركين في السوق على مستوى دعم عند 60 ألف دولار".

وأضافت: "عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي يضغط الآن على السوق، من التوترات الجيوسياسية مع إيران إلى التقلبات الحادة في الرسوم الأميركية، وقد يؤدي ذلك إلى اختبار جديد لهذا المستوى".

بيتكوين تمحو مكاسبها

محت بتكوين في وقت سابق من هذا الشهر المكاسب المتبقية التي حققتها منذ فوز ترمب بإعادة انتخابه في نوفمبر 2024. ودفعت الآمال المرتبطة بإدارة ثانية أكثر دعماً للعملات المشفرة العملة إلى سعر قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، قبل موجة بيع حادة تركت الأصول الرقمية في حالة اضطراب منذ ذلك الحين.

شهدت سوق العملات المشفرة الأوسع محو أكثر من تريليوني دولار من قيمته، مع تعرض سوق الرموز الأصغر لضربة أشد.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، خسرت سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار إضافية من قيمتها، وفق بيانات "كوين غيكو" (CoinGecko). أظهرت بيانات من "ديريبت" (Deribit)، وهي منصة لتداول مشتقات العملات المشفرة، أن تحوط المستثمرين من هبوط بتكوين يتركز عند مستوى 60000 دولار.

كانت بتكوين تُتداول عند نحو 64800 دولار في الساعة 11 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وهو دون مستوى 65 ألف دولار الذي قالت رايتشل لوكاس، المحللة في "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، إنه يمثل مستوى دعم رئيسياً للعملة.

واختتمت لوكاس: "تراجع العملة دون مستوى 65000 يضع 60 ألف دولار في دائرة الاحتمال. ولحدوث أي صعود، يحتاج المتفائلون إلى استعادة مستوى 70 ألف دولار لتغيير المناخ العام في السوق".