بنوك عالمية تتوقع انتعاش الذهب على المدى الطويل بدعم من 4 عوامل

من المرجح أن يستعيد الذهب زخمه على المدى الطويل، رغم أن حرب إيران أربكت السوق، بحسب بنوك من بينها "إيه إن زد بنك جروب" (ANZ Banking Group) و"جولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group).

يرى محللون في عدة مؤسسات أن الطلب القوي من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاتجاه لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، كلها عوامل تدعم التفاؤل على المدى الطويل.

وتراجع الذهب بنحو 10%، من مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأونصة في يناير، منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير. وقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، إلى جانب التقلبات المرتبطة بالصراع، إلى دفع بعض المستثمرين لتسييل مراكزهم.

انتعاش متوقع بدعم خفض الفائدة ومشتريات البنوك المركزية

لكن المحللين يتوقعون أن تعود الأسعار للارتفاع في نهاية المطاف، "مع تدهور مزيج النمو والتضخم، ما يمهد الطريق أمام البنوك المركزية لاستئناف خفض الفائدة"، بحسب ما كتبه محللو "إيه إن زد" سوني كوماري ودانيال هاينز في مذكرة اليوم الجمعة. وأبقى البنك على توقعاته، مرجحاً أن يصل سعر الذهب إلى 5800 دولار للأونصة بنهاية العام.

من المتوقع أيضاً أن تظل مشتريات البنوك المركزية دعامة رئيسية للأسعار، إذ يُرجح أن تبلغ نحو 850 طناً في عام 2026، وفقاً لمحللي "إيه إن زد". وتأتي النظرة المتفائلة للبنك بعد توقعات مماثلة من "غولدمان ساكس" و"آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets Corporation) في وقت سابق من مارس.

وقد أبقى "جولدمان ساكس" على توقعاته عند 5400 دولار للأونصة، مشيراً إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

مع ذلك، لا يزال الذهب يواجه "مخاطر هبوط تكتيكية" على المدى القصير إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز، بحسب محللي "جولدمان ساكس" لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة بتاريخ 31 مارس. لكن البنك أشار إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يسرّع الابتعاد عن الأصول الغربية التقليدية، ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

وكان الذهب الفوري يُتداول قرب 4747.94 دولار للأونصة عند الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت لندن.