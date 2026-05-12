الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 12 مايو 2026 | 25 ذُو الْقِعْدَة 1447
Logo
الأسواق

بدء الإنتاج في 78 مصنعا سعوديا خلال مارس باستثمارات 870 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:0 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
بدء الإنتاج في 78 مصنعا سعوديا خلال مارس باستثمارات 870 مليون ريال

بدأ 78 مصنعا جديدا في السعودية الإنتاج خلال مارس الماضي، باستثمارات تجاوزت 870 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بنحو 1500 وظيفة، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم.

الوزارة أصدرت خلال الشهر ذاته، 188 ترخيصا صناعيا جديدا، باستثمارات 1.81 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم في توفير 1700 فرصة وظيفية في مختلف المناطق، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية.

انخفاض التعدين يهبط بالإنتاج الصناعي السعودي 14% خلال مارس

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية...

Sun, 10 2026

وكان مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية قد انخفض 14.1% خلال مارس الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

البيانات أشارت إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، فيما سجل المؤشر انخفاضا على أساس شهري بنسبة 22.3%.

التعريفات
السعوديةوزارة الصناعةالإنتاج الصناعيالمصانع السعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية