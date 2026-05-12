بدء الإنتاج في 78 مصنعا سعوديا خلال مارس باستثمارات 870 مليون ريال

بدأ 78 مصنعا جديدا في السعودية الإنتاج خلال مارس الماضي، باستثمارات تجاوزت 870 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بنحو 1500 وظيفة، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم.

الوزارة أصدرت خلال الشهر ذاته، 188 ترخيصا صناعيا جديدا، باستثمارات 1.81 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم في توفير 1700 فرصة وظيفية في مختلف المناطق، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية.

وكان مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية قد انخفض 14.1% خلال مارس الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

البيانات أشارت إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، فيما سجل المؤشر انخفاضا على أساس شهري بنسبة 22.3%.