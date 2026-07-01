​أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية، ابتداء من اليوم لمدة 123 يوما، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها. وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها.

وسيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية.

ودعت الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن، وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق.