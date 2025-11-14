الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.49
(2.93%) 0.27
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين127.8
(-1.54%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية104.9
(-1.96%) -2.10
شركة دراية المالية5.54
(1.09%) 0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب36.22
(-0.33%) -0.12
البنك العربي الوطني22.27
(-0.71%) -0.16
شركة موبي الصناعية10.55
(-2.31%) -0.25
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.3
(-0.80%) -0.26
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.14
(1.94%) 0.44
بنك البلاد27.48
(0.29%) 0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.29
(-0.73%) -0.09
شركة المنجم للأغذية53.95
(-0.19%) -0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.34
(-1.59%) -0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.9
(0.08%) 0.10
شركة الحمادي القابضة29.5
(-0.87%) -0.26
شركة الوطنية للتأمين13.82
(0.44%) 0.06
أرامكو السعودية25.84
(1.02%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية18.45
(0.49%) 0.09
البنك الأهلي السعودي38.22
(1.11%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.94
(-0.06%) -0.02
الأسواق

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ قللت تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المؤشر القياسي يتجه صوب تحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر سبتمبر.

خلال التعاملات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 575.41 نقطة. ونزل المؤشر الفرعي للبنوك 2 % تقريبا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.86 بالمئة خلال الأسبوع.

وأنصب التركيز على تطورات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وكان المستثمرون يأملون في أن يشير استئناف إصدار البيانات إلى ضعف الاقتصاد مما يعطي مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) سببا لخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر.

ومع ذلك، قلل المستثمرون من تلك التوقعات بعد أن ألمح عدد متزايد من صانعي السياسات في المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة 7.8 % بعد الإعلان عن مبيعات فصلية تفوق التوقعات.

وقفز سهم شركة سيمنس للطاقة 10 % بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن خططها لدفع أول توزيعات أرباح لها منذ أربع سنوات ورفعت توقعاتها في الأمد المتوسط بعد الطلب القوي على توربينات الغاز والخدمات وتكنولوجيا نقل الطاقة.

وكان أداء الأسهم البريطانية أقل من بقية الأسهم الأوروبية متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد أن ذكر تقرير أن وزيرة المالية ريتشل ريفز ألغت خططها لرفع معدلات ضريبة الدخل في الميزانية المقرر إعلانها في وقت لاحق من هذا الشهر، مما أثار تساؤلات حول كيف ستحقق الحكومة التوازن في المالية العامة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
انخفاض الأسهم الأوروبية مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية