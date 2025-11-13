اليوان الصيني يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب للبيانات الاقتصادية

حافظ اليوان الصيني على استقراره بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدد ملامح السياسة النقدية لبقية العام.

من المقرر أن تصدر الصين هذا الأسبوع بيانات الائتمان لشهر أكتوبر، إلى جانب مؤشرات أخرى لأنشطة الاقتصاد مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار، والمقرر نشرها يوم الجمعة.

توقعات بتباطؤ محدود في الزخم

قال محلل في بنك "ميتسوبيشي يو إف جي" إن مجموعة البيانات المنتظرة قد تُظهر بعض التباطؤ في الزخم الاقتصادي، إلا أن صناع السياسة في بكين يُرجَّح أن يكتفوا بحوافز محدودة خلال الربع الأخير من 2025، مع احتمال تقديم دعم أكبر خلال عام 2026.

في التعاملات المبكرة، ارتفع اليوان داخل السوق المحلية إلى 7.1108 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 31 أكتوبر.

وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني سعر منتصف التداول عند 7.0865 للدولار، أي أقوى بنحو 291 نقطة أساس من تقديرات "رويترز"، ويُسمح لليوان بالتحرك في نطاق ±2% حول هذا السعر يومياً.

وأشار محللون في "ماي بنك" إلى أن إشارات الدولار الأوسع نطاقاً تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع اليوان الخارجي مقابل العملة الأمريكية، لكن ضمن نطاق يراوح بين 7.09 و7.15، متوقعين أن يصل الزوج إلى مستوى 7.07 بنهاية العام.

وفي التعاملات الخارجية، جرى تداول اليوان عند 7.1123 للدولار، منخفضاً بنحو 0.01% خلال جلسة آسيا.

بنوك الاستثمار ترجئ توقعات خفض الفائدة

دفعت بيانات السياسة النقدية الصينية للربع الثالث الصادرة الثلاثاء الماضي عديدا من البنوك الاستثمارية إلى تأجيل توقعاتها بشأن أي خفض قريب في أسعار الفائدة.

ويتوقع محللو "هوتاي سيكيوريتيز" أن يمتنع بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، رغم أن السياسة النقدية ستظل ميسّرة على الأرجح في الأمد القريب.

وفتح اليوان الفوري التداول عند 7.1135 للدولار، وكان آخر تداول له عند 7.1117 حتى الساعة 02:07 بتوقيت جرينتش، أقوى بـ8 نقاط أساس عن الإغلاق السابق، لكنه لا يزال أضعف بـ 0.36% من سعر المنتصف المحدد.

توترات جيوسياسية

يواصل المستثمرون تقييم التوترات الجيوسياسية بين أمريكا والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، لتحديد الاتجاه المقبل للعملة الصينية.

وأشارت تقارير إلى أن الصين راكمت مخزونات كبيرة من فول الصويا بعد شهور من الواردات القياسية، وهو ما قد يحد من آمال المصدّرين الأمريكيين رغم الهدنة التجارية التي قالت واشنطن: إنها تتضمن تعهداً من بكين باستئناف مشتريات فول الصويا.

سندات حكومية مقومة باليوان في روسيا

قالت وزارة المالية الروسية، الأربعاء: إنها ستطلق في 8 ديسمبر إصدارين جديدين من السندات الحكومية المقومة باليوان داخل السوق المحلية، بآجال تراوح بين 3 و7 سنوات.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.005% إلى 99.48 نقطة.